Burgdorf

Wegen einer Unfallflucht ermittelt jetzt die Polizei: Demnach hatte eine 20-Jährige ihren blauen VW Golf am Sonnabend gegen 15 ordnungsgemäß am Straßenrad im Bereich Reuterstraße/Peiner Weg abgestellt, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Gegen 18 Uhr bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel nach hinten abgeklappt und beschädigt worden war. Offenbar hatte ein anderes Auto den Spiegel touchiert, der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 200 Euro an.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Auto geben können, sollten sich unter Telefon (05136) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark