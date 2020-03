Burgdorf

Gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen ermittelt die Polizei Burgdorf jetzt wegen einer Sachbeschädigung, nachdem Zeugen die Beamten am Freitag gegen 23.30 Uhr alarmiert hatten. Sie hatten sich gemeldet, weil der namentlich bekannte Jugendliche eine Scheibe am Gymnasium am Berliner Ring mit einem Faustschlag beschädigt haben soll. Als die Polizisten eintrafen, hielt sich der Verdächtige aber nicht mehr am Tatort auf. Die Ermittlungen dauern an.

Von Antje Bismark