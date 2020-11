Burgdorf

Unter dem Einfluss von Drogen hat sich ein 33-Jähriger aus Burgdorf am Freitagabend selbst verletzt und auch aggressiv gegen Polizeibeamte gewehrt. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Anwohner hatten gegen 18.15 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße randaliert und Gegenstände aus dem Fenster geworfen hatte. Als die ersten Polizeibeamten am Einsatzort ankamen, trafen sie in der Wohnung den 33 Jahre alten Burgdorfer an. Er hatte mehrere Verletzungen, die er sich selbst zugezogen hatte.

Polizisten finden Drogen in der Wohnung

Die Polizisten versuchten, ihn zu beruhigen – das gelang aber nicht. Stattdessen zeigte er sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Deshalb wollten die Einsatzkräfte ihn zu Boden bringen, wie die Sprecherin sagte, um ihn von seinem Handeln abzuhalten. Dies gelang wegen seines massiven Widerstands aber nicht, sodass die Beamten weitere Polizisten zur Unterstützung anforderten. Letztlich waren sechs Polizeibeamten nötig, um den Mann unter Kontrolle zu bringen.

Der polizeibekannte Mann stand nach ersten Erkenntnissen vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung mehrere Substanzen, wahrscheinlich Drogen, die sie beschlagnahmten. Ein Rettungswagen brachte den Burgdorfer ins Krankenhaus. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die Polizisten wurden nicht verletzt, sagte die Sprecherin.

Von Antje Bismark