Burgdorf

Wer Drogen konsumiert, und dabei auch noch das Gebot zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes missachtet, dem drohen gleich mehrere Verfahren. Diese Erfahrung hat am Donnerstag gegen 23 Uhr ein 34-Jähriger aus Burgdorf gemacht, den Polizeibeamte während einer Streifenfahrt an einer Bushaltestelle am Berliner Ring antrafen. Er fiel ihnen auf, weil er keine Maske aufgesetzt hatte, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei der Kontrolle konnte er keinen Nachweis vorlegen, dass er sich nicht an die Ausgangssperre halten musste. Dafür fanden die Beamten bei ihm Drogen, und der Mann räumte ein, kurz zuvor Marihuana konsumiert zu haben.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Außerdem leiteten die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln ein.

Zwischen Donnerstag und Sonnabend registrierte die Polizei nach Angaben der Sprecherin 13 Verstöße von Burgdorfern und Uetzern, die entweder keine Mund-Nase-Bedeckung getragen oder gegen die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten hatten. Fünf Verfahren leiteten die Beamten gegen Personen ein, die gegen die nächtliche Ausgangssperre verstießen.

Von Antje Bismark