Burgdorf

Einen Schaden von etwa 1000 Euro haben Unbekannte verursacht, die in der Nacht zu Dienstag zwei Autos beschädigt haben. Die Polizei geht aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe von einem Zusammenhang der Taten aus und sucht Zeugen.

Zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, hatten die Randalierer den linken Außenspiegel von einem schwarzen VW Golf abgebrochen, den der 38-jährige Halter aus Lehrte am rechten Fahrbahnrand des Niedersachsenrings in Burgdorf in Fahrtrichtung Im Kreitwinkel abgestellt hatte. Die Beschädigung am linken Außenspiegel ihres silbernen Ford Fiesta bemerkte am Dienstag gegen 8.25 Uhr auch eine 64 Jahre alte Frau aus Burgdorf, die ihren Wagen am Montag gegen 13 Uhr am Bösselberg in Richtung Niedersachsenring geparkt hatte.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark