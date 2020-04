Burgdorf

Einen flüchtigen Unfallfahrer hat die Polizei am Mittwoch dank einer aufmerksamen Zeugin ermitteln können: Die Frau beobachtete nach Aussage eines Sprechers gegen 8.10 Uhr, wie ein älterer Autofahrer rückwärts mit seinem Audi aus einer Parklücke auf dem Aldi-Parkplatz am Ostlandring fuhr und dabei gegen einen geparkten Skoda fuhr. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern – obwohl die Zeugin mit Handzeichen auf den Zusammenstoß hinwies. Die Frau notierte sich das Kennzeichen des Verursacherwagens und informierte die Halterin des Skodas, als diese zu ihrem Wagen zurückkehrte. Sie alarmierte anschließend die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Den Schaden am Fahrzeug schätzen die Beamten auf 500 Euro.

Von Antje Bismark