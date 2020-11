Burgdorf

Aus dem Verkehr ziehen musste die Polizei einen betrunkenen Autofahrer am Sonnabendvormittag um 9.45 Uhr nicht mehr. Denn der 63-Jährige saß längst daheim. Vorher allerdings hatte er sich nach erheblichem Alkoholkonsum ans Steuer seines A-Klasse-Mercedes gesetzt und war nach Hause gefahren. Das hatte ein Mann aus Isernhagen beobachtet und die Polizei informiert. Als die Polizisten daraufhin den 63-Jährigen in seiner Wohnung aufsuchten und ins Atemalkoholmessgerät pusten ließen, bestätigte sich der Verdacht: Das Gerät zeigte 1,77 Promille an. Die Beamten veranlassten zur Beweissicherung eine Blutprobe und beschlagnahmten einstweilen den Führerschein.

Von Joachim Dege