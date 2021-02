Otze

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich jetzt eine 33 Jahre alte Frau aus Burgdorf verantworten: Sie fiel am Montag gegen 14.20 Uhr der Besatzung eines Funkstreifenwagens auf, als sie mit ihrem grünen Opel Corsa von der Bundesstraße 3 in Richtung Otze fuhr. Die Beamten stoppten nach Aussage einer Polizeisprecherin den Kleinwagen und kontrollierten die Fahrerin an der Burgdorfer Straße.

Dabei fiel den Einsatzkräften auf, dass die 33-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie stimmte einem Urintest zu, dieser zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain an. Deshalb musste die Burgdorferin eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten zudem ein Strafverfahren ein.

Von Antje Bismark