Burgdorf

Die Polizei bietet wieder kostenlos eine Fahrradregistrierung an. Wer seinen fahrbaren Untersatz vor Diebstahl schützen will, kann damit am Mittwoch, 3. Juni, im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr auf den Hof der Polizeiinspektion Burgdorf an der Straße Vor dem Celler Tor 45 kommen. Dort codieren Polizisten die Räder und vergeben Registriernummern.

Radfahrer müssen ihren Personalausweis mitbringen sowie einen Kaufbeleg für ihr Gefährt. Um Wartezeiten zu vermeiden und die zurzeit bestehenden Kontaktbeschränkungen einhalten zu können, vergibt die Polizei vorab Termine. Einen solchen können sich Radfahrer bis Dienstag, 2. Juni, unter Telefon (05136) 88614109 sichern.

Von Joachim Dege