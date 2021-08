Burgdorf

Der dritte Pferdemarkt in diesem Jahr hat wieder zahlreiche Besucher nach Burgdorf gelockt. Rund um das Gelände am Kleinen Brückendamm herrschte am Sonnabend reges Treiben. Es galten die bekannten AHA-Corona-Regeln.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand diesmal die sogenannte Blaulichtmeile. Auf ihr präsentierten sich unter anderem Polizei, DRK und Feuerwehr. Besucherin Birgitt Balzer fand die Aktion toll. „Das ist mal etwas anderes. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und die Kinder können die Fahrzeuge anschauen“, sagte sie.

Die Vertreter der teilnehmenden Institutionen zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Polizeihauptkommissar Uwe Bollbach war es wichtig, Berührungsängste mit der Polizei abbauen zu können. Am DRK-Stand war Corona ein Thema. Bereitschaftsleiterin Miriam Leskau sprach mit Besuchern über Sorgen und Nöte. Die Pressesprecher der Ortsfeuerwehr, Burgdorf Andre Stockmeyer und Jan Kruse, beantworteten Fragen zu Rauchmeldern, Wasserversorgung im Brandfall und die Aufnahmebedingungen für die Jugendfeuerwehr. Der nächste Pferdemarkt ist für den 18. September geplant.

Von Sybille Heine