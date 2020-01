Politiker plädieren für umfangreiche Sanierung von Rathaus I

Burgdorf

Kommt der barrierefreie Umbau für das Rathaus I an der Marktstraße? Darauf lässt ein erstes Stimmungsbild unter den Ratsfraktionen schließen, das Bürgermeister Armin Pollehn am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt, Stadtplanung und Bau erfragt hat. Dabei unterstreichen die Politiker vor allem die Bedeutung des historischen Gebäudes – dessen Sanierung sie indes eingebettet sehen wollen in die Erneuerung der Rathäuser II (einstige Landratsvilla) und III ( Bürgerbüro und Zulassungsstelle).

Der barrierefreie Umbau findet sich in der sogenannten O-Variante. Dabei steht das O für Optimallösung, weil dank eines zweiten Fluchtwegs und Fahrstuhls alle drei Ebenen zu nutzen wären. Als Nachteil sehen Politiker die Kosten von mehr als 3 Millionen Euro an, jene für die Minimallösung liegen bei 2,1 Millionen Euro. Für die große Sanierung gehen die Planer von einer 32-monatigen Bauzeit aus, unter anderem wegen der erforderlichen europaweiten Ausschreibung. Für die kleine rechnen sie mit einer zweijährigen Bauphase. Komplett erneuert werden müssen in beiden Fällen die Haustechnik mit Brandschutz und Heizung sowie das Dach, allein dafür liegen die Kosten bei 766.000 Euro.

Politiker betonen die Bedeutung des historischen Gebäudes

„Wenn wir das Rathaus anfassen, dann geht es für uns nur mit dem barrierefreien Umbau“, sagte Simone Heller für die Grünen-Ratsfraktion auf Anfrage von Pollehn, der für sein Team ein Meinungsbild wünschte. „Damit wir wissen, in welche Richtung wir marschieren können“, so der Bürgermeister. Christa Weilert-Penk ( SPD) erklärte, ihre Fraktion sehe das historische Gebäude als Juwel für die Stadt an, das ein wichtiges Symbol für die Identifikation sei. „Für uns kommt nur Variante O infrage, weil es ein Bau für die nächsten Jahrzehnte ist“, sagte sie mit Blick auf die Barrierefreiheit, die Menschen mit Rollator oder Kinderwagen gleichermaßen diene. Dem schlossen sich die AfD- und die FDP-Fraktion an.

Auch Volkhard Kaever (WGS) plädierte für die O-Variante. „Aber wir schaffen einen zentralen Anlaufpunkt und müssen gut überlegen, welche Abteilungen wir dort unterbringen“, sagte er, während Klaus Köneke ( CDU) mahnte, die Kosten im Blick zu behalten. Zwar befürworte auch seine Fraktion die Optimallösung, aber: „Noch fehlen die Kosten für den Dachausbau, die die Differenz zwischen den Varianten noch vergrößern werden.“ Er prognostizierte weitere Preissteigerungen wegen des derzeitigen Baubooms. Um dies vor den Bürgern rechtfertigen zu können, müsse das Gebäude hochwertig genutzt werden. Diese Einschätzung teilte Pollehn und sprach sich dafür aus, auch das Trauzimmer dort zu erhalten. „Das Rathaus I ist für viele Burgdorfer das wichtigste Gebäude der Stadtverwaltung“, sagte er.

In den nächsten Wochen will die Bauabteilung eine weitere Drucksache erstellen, die die weiteren Baukosten umfasst und auf die anderen sanierungsbedürftigen Rathäuser eingeht.

Von Antje Bismark