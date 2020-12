Burgdorf

Burgdorfs Kommunalpolitiker haben sich noch nicht entschieden, an wen sie die Organisation des Wochenmarktes vergeben wollen. Zwischen den beiden möglichen Betreibern, die sich und ihre Konzepte jetzt im Ratsausschuss für Wirtschaftsangelegenheiten vorstellten, tobt ein Rechtsstreit. Übel aufgestoßen ist der Stadt ein neues Anwaltsschreiben der Deutschen Marktgilde, mit dem der aktuelle Marktbetreiber die Stadt unter Druck zu setzen versucht. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) stellte klar: „Ich lasse mir nicht die Pistole auf die Brust setzen im Sinne von ,Du darfst den Markt an keinen anderen vergeben als an die Deutsche Marktgilde‘.“

Die Stadt hatte den Vertrag mit der Genossenschaft Deutsche Marktgilde, einem großen Wochenmarkt-Dienstleister, aufgekündigt und die Organisation neu ausgeschrieben. Weil die Händler, die in Burgdorf ihre Waren feilbieten, mit der Marktgilde unzufrieden sind, haben sie einen eigenen Verein gegründet und sich selbst um die Marktkonzession beworben.

Deutsche Marktgilde kämpft mit harten Bandagen

Die Stadt will eigentlich an den Händlerverein vergeben. Die Marktgilde hat derweil die Löschung des Vereins beim Amtsgericht in Hildesheim beantragt und zudem die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens infrage gestellt. Mehr noch: Die Anwälte behaupten, die Stadt dürfe die Konzession weder an die Markthändler vergeben, noch den Markt vorübergehend selbst betreiben. Außerdem droht sie mit weiteren rechtlichen Schritten, sollte der Rat der Stadt den Händlerverein mit der Organisation des Wochenmarktes betrauen.

Die Ratsfraktionen haben vorsorglich weiteren Beratungsbedarf angemeldet. Die Stadt hat sich inzwischen von eigenen Anwälten beraten lassen und beharrt darauf, dass das Vergabeverfahren rechtlich einwandfrei sei. Offen ist nun, ob der Rat, wie vorgesehen in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember, eine Entscheidung fällt, oder ob er den Ausgang des Rechtsstreit zwischen Händlern und Marktgilde abwartet.

Von Joachim Dege