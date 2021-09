Burgdorf

Im Dauerstreit um einen wirksamen Pandemieschutz in Schulen und Kitas mithilfe von Luftfilteranlagen scheint sich die Stadtverwaltung jetzt zu bewegen. Bislang lehnte das von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) geführte Rathaus den Einbau solcher Anlagen strikt ab und zweifelte sogar deren Wirksamkeit an. Der Rat der Stadt war dieser Linie mehrheitlich gefolgt. Kommt nun die Kehrtwende? In einer neuen Beschlussvorlage schlägt die Verwaltung den Kommunalpolitikern vor, nun doch erhebliche Mittel in den Einbau stationärer Raumluftfilteranlagen zu investieren. 80 Prozent der Kosten übernimmt ein vom Bund eigens aufgelegtes Investitionsprogramm für Einrichtungen, die unter Zwölfjährige besuchen. Das will die Stadt in Anspruch nehmen.

Der Schulausschuss des Rates berät am Donnerstag, 2. September, im Stadthaus über den Erkenntnisgewinn, der sich im Rathaus offenkundig Bahn gebrochen hat. Die Sitzung ist öffentlich. Sie beginnt um 17 Uhr. Die Gebäudewirtschaftsabteilung im Rathaus hat die Sommerferien genutzt, um den Politikern den Bedarf der Grundschulen und Kitas aufzulisten. Die Gesamtkosten beziffern die Baufachleute auf fast 4,5 Millionen Euro, wovon die Stadt rund 900.000 Euro tragen müsste.

Von Joachim Dege