Burgdorf - Testlauf an der Astrid-Lindgren-Grundschule: So will die Stadt Elterntaxis loswerden

Die Stadt Burgdorf sagt Elterntaxis vor Grundschulen den Kampf an – mit einem Pilotprojekt vor der Astrid-Lindgren-Grundschule. Dort soll ab dem kommenden Schuljahr der Verkehr neu geregelt werden, um Kinder zu schützen. Doch nicht alle sind mit der Maßnahme einverstanden.