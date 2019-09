Bloß nicht öffnen: Betrüger verschicken Mails im Namen der Stadtwerke

Burgdorf

Mit schadhaften E-Mails versuchen Trickbetrüger derzeit offenbar, an die Daten von Kunden der Stadtwerke Burgdorf zu kommen. Das Unternehmen warnt nun davor, diese Mails und vor allem deren Anhänge zu öffnen.

Seit Anfang der Woche haben sich nach Angaben der Stadtwerke insgesamt vier Betroffene gemeldet, bei denen die Spammails eingegangen sind. Den ersten Fall registrierten die Mitarbeiter am Montag um 15 Uhr. Am Dienstag folgten drei weitere Kunden, die gefälschte E-Mails erhalten hatten. Zunächst taucht als Absender im Outlook der Name des Unternehmens oder eines seiner Mitarbeiter auf, erst danach lässt sich der eigentliche Absender erkennen. Dieser lautet beispielsweise yasser@millingcompany1.com, myung4130@digitalonnet.com oder di.legg@eel.co.uk

Auf Nachfrage betont ein Sprecher, dass jede E-Mail einen anderen Absender und eine andere Betreffzeile enthalte. „Bei der Anzeige des Absenders kommt es wohl aber ganz auf das Programm an, mit dem die E-Mails abgerufen werden“, teilt er mit. Deshalb müssten Kunden sehr genau schauen, ob die digitale Post tatsächlich von dem Versorger oder nicht doch möglicherweise von einem Trickbetrüger stamme. Besondere Vorsicht sei bei schadhaften Dateianhängen geboten, die sich zum Beispiel als Doc-Dateien tarnen. Gleiches gelte für Links: In keinem Fall sollten die Dateien unbedacht geöffnet werden.

Betrüger wollen persönliche Daten abfragen

Bereits vor vier Monaten hatten sich Kunden an das Unternehmen gewandt und von drei Fällen mit „Phishingaktivitäten“ berichtet, die die Stadtwerke als Absender vorgegaukelt hatten. Dabei versuchen die Täter, an persönliche Daten eines Internetnutzers zu gelangen und diese zu missbrauchen. „Nach Klärung des externen Rechenzentrumsdienstleisters gab dieser nach kurzer Zeit Entwarnung“, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung. Nun seien erneut die Spammails aufgetaucht, deshalb habe sich das Unternehmen entschieden, über die Presse und die eigene Homepage zu warnen.

Wer eine Mail erhalten hat oder unsicher ist, kann sich an den Kundenservice der Stadtwerke wenden: Dieses ist per E-Mail info@stadtwerke-burgdorf.de oder unter Telefon (05136) 97140 zu erreichen.

Von Antje Bismark