Burgdorf

Das Firmenkonglomerat des Burgdorfer Pflegeunternehmers Gaurav Garg erhält eine neue Zentrale. Bauarbeiter haben zwischen der Otto-Hahn-Straße und der Lise-Meitner-Straße im Gewerbepark Nordwest bereits zwei große Baugruben ausgehoben. Dort soll der neue Unternehmenssitz entstehen. Direkt daneben plant Garg eine neue Großküche und eine Lagerhalle.

Imperium in der Altenpflege

Bauherr ist die G&W Servicegesellschaft mbH. Geschäftsführer ist Garg, der seinen Geschäften im In- und Ausland mittlerweile mit mehr als zehn verschiedenen GmbHs nachgeht. So gehören außer Burgdorfs größtem Pflegeunternehmen AR Seniorendienste mit zwei Pflegeheimen in der Stadt und zwei weiteren in der Wedemark, einem ambulanten Pflegedienst, einer Tagespflegeeinrichtung sowie einer Pflegestation für betreutes Wohnen im Quartier Q+ in der Südstadt auch eine Großküche und -wäscherei in Hülptingsen zum Garg-Imperium.

Garg hat eigene Firmen in Indien , Sri Lanka und Polen

Mehr noch: Garg deckt seinen Baubedarf mithilfe einer eigenen Baufirma, hat etwa die Bauleitung für die zuletzt errichtete Seniorenresidenz Anna in der Weststadt selbst in die Hand genommen. In Indien, von woher Garg ursprünglich stammt, betreibt der 42-jährige Unternehmer eine Softwareschmiede. In Sri Lanka unterhält er zudem eine Stiftung zur Ausbildung von Krankenschwestern, die Deutschland händeringend braucht und die hier anschließend Arbeit finden – sechs davon bereits in Gargs Heimen in Burgdorf.

Auch in Polen ist der gelernte Maschinenbauingenieur unternehmerisch tätig. Dort stellt eine von ihm gegründete Firma von ihm selbst entworfene Bauteile für die Leittechnik seiner eigenen und anderer Pflegeheime her, etwa Relais für die Steuerung von Rollos und Platinen für Schwesternrufanlagen. In Kaarst in Nordrhein-Westfalen ist der Sitz der auf Kommunikationsanlagen für Kommunen und Messen spezialisierten Necxtcom GmbH. Auch deren Geschäfte führt Garg, der sich darüber hinaus in Burgdorf als Investor im Wohnungsbau engagiert und obendrein plant, ins Energiegeschäft einzusteigen.

Investition von 4 bis 5 Millionen Euro

Alle diese Geschäfte steuert Garg, der nach eigenem Bekunden ohne eigenes Büro und ohne eigene Sekretärin auskommt, von seinem Wohnhaus an der Velper Straße aus, wo er mit seiner Familie lebt. Es versteht sich von selbst, dass er die neue Verwaltungszentrale des Unternehmensverbunds mit 350 Beschäftigten mit der eigenen Baufirma hochzieht. Die Investitionssumme gibt Garg mit 4 bis 5 Millionen Euro an. Für die Bauzeit – der Baubeginn steht unmittelbar bevor – veranschlagt der Unternehmer eineinhalb Jahre.

Unternehmer will auch privat in die Zentrale ziehen

Im Erdgeschoss des Neubaus soll die Verwaltung unterkommen. 16 Mitarbeiter werden dort dann ihren Arbeitsplatz haben. Sobald der Neubau steht, will der fünffache Familienvater mit seiner Familie selbst dorthin umziehen – und zwar in die Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss. Direkt nebenan entsteht die neue Großküche mit 14 Beschäftigten, die dann von Hülptingsen in das Gewerbegebiet Nordwest umzieht. Die Wäscherei in Hülptingsen will Garg vergrößern.

Von Joachim Dege