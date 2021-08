Otze

Am Freitag um 18.30 Uhr ist es am Maschdamm in Burgdorf-Otze zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Hund gekommen, der laut Polizei plötzlich über die Straße lief. Der 50-jährige Radfahrer stürzte und zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen am linken Ellenbogen, an beiden Händen sowie am linken Knie zu.

Der Hund, den der Halter an einer langen Schleppleine führte, wurde laut Polizei augenscheinlich nicht verletzt. Am Pedelec entstanden Kratzer. Der Radfahrer wollte nicht in ein Krankenhaus, sondern seine Verletzungen selbst versorgen. Gegen den Hundehalter hat die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer