Burgdorf

Konfirmation: Eigentlich ist das ein großes Fest mit der ganzen Familie. Mit festlichem Gesang und Einsegnung mit Handauflegen in der Kirche. Eine besondere Zäsur auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Schicke Kleidung. Leckeres Essen, vielleicht im Restaurant. Freude, Anekdoten, Unbeschwertheit. Für Milan Thiele, Sascha Probst und ihre Mitkonfirmanden Robin Neuschulz und Jonas Wojda aus der Paulusgemeinde wird es anders sein. Wegen der Corona-Pandemie.

Die erhoffte Normalität gibt es nicht

Eigentlich wären die beiden 15-Jährigen, die gemeinsam eine neunte Klasse des Burgdorfer Gymnasiums besuchen, bereits im vergangenen Jahr dran gewesen. In Absprache mit den Eltern der Konfirmanden hatte Pastorin Annabell Demera den Termin verschoben. Auf den 9. Mai 2021. In der Hoffnung, dass das Leben dann wieder seinen normalen Gang gehen würde. Doch damit ist es nichts. Mitten in der dritten Welle dürfen maximal 60 Personen in die Pauluskirche. „Wenn alle Trennwände geöffnet sind“, sagt Demera. Jeder Konfirmand darf also neun Angehörige mitbringen.

„Aber für den Rest wird es einen Livestream geben, sodass doch alle irgendwie dabei sein können“, sagt Milan. Das findet er gut. „Man muss das Beste draus machen“, ergänzt Sascha. Und trotzdem. Ganz so leicht ist das nicht. Denn eigentlich hatten beide für das vergangene Jahr eine große Feier mit ihren Familien und Freunden geplant. „Wir waren schon dabei, Einladungskarten fertig zu machen“, sagt Sascha. Milan und seine Familie hatten sogar schon das Restaurant ausgesucht und reserviert. „Aber die Kleidung hatten wir noch nicht gekauft. Man wächst ja noch schnell in dem Alter. Das wäre blöd gewesen, wenn wir da Geld für nichts ausgegeben hätten.“

Groß gefeiert wird, wenn es wieder möglich ist

Auch ein Jahr später ist keine Besserung in Sicht. Nichts wird aus der großen Feier. Wie wird es dann? „Ein Ereignis wie die Konfirmation verliert durch das Verschieben und die Umstände schon ein wenig von seiner Bedeutung“, sagt Milan nachdenklich. Und ergänzt: „Wenn man nur ein oder zwei Leute einladen kann, ist das einfach doof. Wie soll man die auswählen?“ Deshalb wird er aktuell auf eine Feier verzichten. „Wir werden im eigenen Haushalt zusammen sein und die Feier irgendwann nachholen, wenn es wieder möglich ist.“ Bei Sascha ist es ähnlich. „Aber etwas Besonderes soll es schon geben. Vielleicht grillen wir oder so.“

Besonders, schön, feierlich: Das werde der Konfirmationsgottesdienst auch unter Corona-Bedingungen sein, verspricht Pastorin Demera. Dafür habe sie schon eine musikalische Überraschung parat. Ganz wichtig ist ihr auch, dass die Jugendlichen bei der Einsegnung nicht allein nach vorne gehen müssen. „Das ist ihre Konfirmation, da sollen sie sich wohlfühlen“, sagt sie. Den Abendmahlsgottesdienst am Vortag haben die Eltern mit ausgearbeitet. Und dank Corona wird es auch da eine Premiere geben. „Wir werden das Abendmahl nicht im Altarraum, sondern in den einzelnen Familien feiern. Dafür werden Tische aufgestellt. Ich bin gespannt, wie das ankommt“, sagt Demera.

Konfirmandenfreizeit fällt auch ins Wasser

Der Pastorin, die sich eigentlich in Elternzeit befindet, ist es wichtig, die Jugendlichen jetzt beim Abschluss dieses Lebensabschnittes zu begleiten. Kontakt hatte es zumindest digital in der Zwischenzeit durch eine Whatsapp-Gruppe gegeben. „Eigentlich hatten wir gehofft, im vergangenen November noch eine Konfirmandenfahrt machen zu können“, sagt Demera. „Aber auch das hat leider wegen Corona nicht geklappt.“ Immerhin: Zwei Filmabende im Herbst gab es. „Zu denen hatten wir neben dem aktuellen Konfirmandenkurs auch diese Konfirmanden eingeladen. Einige waren da, aber nicht alle.“ Umso mehr freut sie sich, die Jugendlichen jetzt wiederzusehen und zu begleiten. In ein Leben, in dem auch das Coronavirus irgendwann seine Macht und seinen Schrecken verliere.

Von Sandra Köhler