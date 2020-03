Pastorin Susanne Paul verlässt die Martin-Luther-Gemeinde

Ehlershausen

Als Gemeindepastorin wirkte Susanne Paul zwölf Jahre an der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen, zum 1. August verlässt sie die Gemeinde und arbeitet künftig als Landespastorin für die Frauenarbeit. Für Paul schließt sich mit dieser neuen Aufgabe thematisch ein Kreis: „Ich habe mich schon in meiner Jugend und im Studium mit der Chancengleichheit für Frauen beschäftigt“, sagt sie und kündigt an, mit ihrem Mann Matthias Paul, Pastor der Paulusgemeinde, nun den Wohnsitz von Ehlershausen nach Burgdorf zu verlegen.

„Für eine andere Gemeinde hätte ich Ehlershausen nicht verlassen“, sagt die Pastorin und fügt hinzu, dass sie die neue Aufgabe indes sehr reize. Schon als Kind habe sie sich gefragt, weshalb ihre Eltern dem jüngeren Bruder andere Freiheiten als ihr gelassen hätten. Mit dem kirchlichen Engagement habe sie sich zunehmend für feministische Theologie interessiert und sich beispielsweise für Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache eingesetzt. Sie habe zwar in der Martin-Luther-Gemeinde nicht explizit feministisch gepredigt, wohl aber auf eine gerechte Sprache geachtet.

Superintendentin: „Ich wüsste keine Person, die geeigneter wäre“

Paul ist Mitglied im Kirchenkreisvorstand, war zwölf Jahre stellvertretende Superintendentin und einige Jahre Beauftragte für Frauenarbeit im Kirchenkreis Burgdorf. Die Mutter von erwachsenen Zwillingen war zehn Jahre Vorsitzende des Konventes Evangelischer Theologinnen in der Landeskirche und ist Mitherausgeberin der Predigtreihe „Feministische Predigten“. Die Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, Sabine Preuschoff, sagt: „Ich wüsste keine Person, die geeigneter wäre für diese Aufgabe. Im Kirchenkreis werden wir ihre kritisch-konstruktive Stimme vermissen.“

Bei aller Freude auf die neue Aufgabe gebe es auch das berühmte weinende Auge, sagt Paul: „Das Gemeindeleben ist sehr vielfältig, sehr kulturell geprägt und hat mir immer viel Spaß gemacht.“ Dazu hätten zudem die Begegnungen mit Menschen – sei es bei Taufen, Konfirmationen oder Todesfällen – gehört. Und nicht zuletzt habe sie mit ihrer Kollegin Anja Schawohl die Ü-Kirche initiiert und ausgebaut, und so zuletzt mehr als 40 kleine und große Besucher begrüßen dürfen. Sie werde die nächsten Wochen und Monate mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern nutzen, um die Vakanz vorzubereiten und dem nächsten Pastor oder der nächsten Pastorin einen guten Start zu ermöglichen.

Abschied im Gottesdienst am 5. Juli 2020

In einem Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 15 Uhr verabschieden die Superintendentin und die Kirchengemeinde die Pastorin, die zuvor 16 Jahre in Sehnde gearbeitet hatte – sie wechselt, übernimmt anschließend das Frauenwerk mit drei hauptamtlichen Referentinnen. Das Frauenwerk gibt die Materialien zum Weltgebetstag der Frauen heraus, zum Frauensonntag und zu vielen anderen Themen; es bietet zahlreiche, dazu passende Fortbildungen an. Es organisiert Seminare und Frauenmahle, Pilgertouren und Einkehrzeiten.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark