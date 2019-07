Burgdorf

Wenn Sommergarten angesagt ist am Gemeindehaus Lippoldstraße der evangelischen Kirchengemeinde St. Pankratius, dann ist Sommergarten angesagt. Egal, ob das Wetter mitspielt, oder nicht. Im Zweifelsfall wird, wie am Freitagabend, kurzerhand improvisiert und die Besucher des lockeren Treffs rücken mit ihrem Gegrilltem einfach etwas enger zusammen im Gemeindesaal. Das bringt die Kommunikation in Schwung. Und das Grillteam mit Heiko Reißer und Manfred Lenau hält unterm Vordach die Stellung.

Viele, gerade ältere Burgdorfer, freuen sich sehr auf den monatlichen Plausch in der Sommerzeit mit Freunden und Bekannten und solchen, die dazu werden könnten. Sie halten sich den Termin frei – und lassen sich auch von grauem Himmel und Regen nicht abschrecken. Auch Paula Kusber, umtriebiges Gründungsmitglied des Burgdorfer Seniorenrats, schaut gern vorbei. „Auch wenn ich ja eigentlich nicht zu dieser Gemeinde gehöre, sondern katholisch bin. Aber ich wohne um die Ecke und treffe mich mit einigen Bekannten. Das ist immer schön hier“, sagt sie.

Die Stammgäste kennen sich fast alle untereinander

Die Stimmung stimmt. Das ist deutlich zu spüren und zu hören. Die 64 Besucher kommen schnell miteinander ins Klönen – ob nun am Tisch oder in der Schlange beim Warten auf selbstgemachten Kartoffelsalat oder Steaks. Auch wenn häufig neue Besucher dazu stoßen, fehlt jemand von den Stammbesuchern oder vom zehnköpfigen Organisationsteam, wird das schnell bemerkt. „Wo ist denn Ihre Frau? Geht es ihr schon besser? “ erkundigt sich eine Seniorin bei Manfred Lenau. „Danke, es wird schon besser“, gibt der zur Auskunft und verspricht, zuhause Grüße auszurichten.

Das Gemeindehaus mit Leben füllen

Angefangen habe alles mit dem Bau des Gemeindehauses in der Weststadt, erinnert sich Monika Reißer vom Sommergarten-Team. „Wir wollten das Gebäude beleben und eine Veranstaltung anbieten, bei der gerade ältere Menschen ungezwungen zusammenkommen können.“ Zwölf Jahre ist die Einweihung des Gemeindehauses jetzt her. Und zum Sommergarten kommen regelmäßig zwischen 50 und 80 Besucher. Auch die ehemalige Diakonin Marie-Luise Behm schaut gern vorbei.

„Manche tun sich zusammen und kommen mit einem vollbesetzten Auto, andere zu Fuß oder mit dem Fahrrad“ sagt Monika Reißer. Aus allen Ortsteilen strömen die Besucher. Aus der West- und aus der Südstadt, aus Dachtmissen, Otze, Sorgensen und Heeßel. An diesem Tag gibt es zum Schmaus für den Magen auch noch einen für die Ohren. Manfred Weiß hat sein Akkordeon mitgebracht und stimmt Evergreens zum Mitsummen an. Die „Capri-Fischer“, Seemannslieder, aber auch „Die Hände zum Himmel“ hat er im Programm. „Kauen Sie ruhig weiter, das hört man jetzt eh nicht“, scherzt er.

Noch zweimal öffnet der Sommergarten

Noch zweimal öffnet der Sommergarten in dieser Saison seine Pforten: Am Freitag, 16. August, und am Freitag, 13. September, jeweils ab 18 Uhr am Gemeindehaus, Lippoldstraße 15. In der dunklen Jahreszeit geht es dann mit dem Winterzauber weiter, bei dem Besucher gemeinsam Filme anschauen.

Der Ansturm auf die Salate und das Grillgut reißt nicht ab. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler