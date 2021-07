Burgdorf

Ohne Laptop funktioniert das Homeschooling nicht – doch gerade in der Corona-Pandemie musste viele Schülerinnen und Schüler vom häuslichen Schreibtisch aus die Aufgaben erledigen. Diese Herausforderung hat das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus schon im April 2020 erkannt und ein besonderes Projekt initiiert, für das die Einrichtung jetzt die „Best-Practice-Ehrung“ vom Bundesfamilienministerium erhalten hat. Damit dient es als Vorlage für alle anderen 620 Mehrgenerationenhäuser in Deutschland.

Denn das Team um Koordinatorin Ursula Wieker gab neue und von Fachleuten recycelte Laptops an Schülerinnen und Schüler aus, denen zu Hause kein geeignetes Gerät zur Verfügung stand. Damit erhielten sie schon zu Beginn der Pandemie die Chance, um beim Homeschooling effizient mitzumachen. „Zunächst statteten wir die Kinder aus, die bereits die PC-Arbeitsplätze in unserem Haus nutzten“, sagt Wieker.

Mit der Zeit sei der Bedarf an mobilen Endgeräten aber immer mehr gewachsen, auch aufgrund der zunehmend digitalisierten Unterrichtsgestaltung während der Corona-Pandemie. Letztlich konnte das BMGH etwa 200 Kinder mit einem Laptop versorgen. Auf einen mittleren fünfstelligen Betrag schätzt Dagobert Strecker, Vorsitzender des Trägervereins, allein die Kosten für die Geräte, hinzu kommen Personalkosten für einen IT-Fachmann vom Mehrgenerationenhaus.

Ältere Kinder leiten in Familien jetzt die Geschwister an

Dass die Einrichtung so viele Kinder habe versorgen können, liege an einem besonders guten Draht zu einem gemeinnützigen Unternehmen, sagt Wieker. „Wir kaufen die Geräte von dem Anbieter, der Laptops von Großkonzernen gespendet bekommt, preiswert ein und sparen so durch Recycling eine Menge Geld.“ Nachhaltig ist das Projekt nicht nur auf ökologische Weise, denn das erlernte technische Knowhow wird auch an Familienmitglieder weitergegeben. „Der Schneeball in den Familien funktioniert“, schlussfolgert die Koordinatorin mit Blick darauf, dass die älteren Kinder die Jüngeren, die jetzt in weiterführende Schulen wechseln, über die Arbeit am Computer informieren.

Als Urheberin der Laptop-Aktion freue sie sich jetzt über die bundesweite Anerkennung der harten Arbeit, sagt Wieker. Ohne die guten Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer von IGS und Gymnasium sowie der Unterstützung der Dozentinnen und Dozenten im BMGH indes wäre das Projekt nicht so gut gelaufen. Denn die Benutzung des Lernportals IServ mit Grundfunktionen wie dem Abrufen von Hausaufgaben und Hochladen von Dateien sei für viele Kinder und Jugendliche noch Neuland gewesen.

Von Nina Andresen