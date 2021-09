Otze

Nachdem die Otzer Woche vergangenes Jahr wegen Corona ins Wasser gefallen war, rettete das Dorf dieses Jahr immerhin einzelne Elemente – außer dem Laternenumzug auch die historische Ortsratssitzung vor der versammelten Dorfgemeinschaft unter freiem Himmel am Lindenbrink. Nach der Erörterung so ernster Themen wie der Schulerweiterung und dem zweiten Bauabschnitt auf Raupers Hof am Kapellenweg, sorgten Tanzgruppen des SV Hertha Otze für Unterhaltung.

Es ist noch jedes Jahr die am besten besuchte Ortsratssitzung in der Stadt. Wenn Otzes männliche Ortsratsmitglieder sich in Frack und Zylinder gewanden und Nele Petrusjanz als einzige Frau in dem Gremium einen schwarzen Hut mit Augenschleier trägt, dann lock dieses Spektakel einen großen Teil der Dorfgemeinschaft an. Die Otzer geben ihrem Ortsrat und der Stadtverwaltung in Gestalt von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) dann gern Anregungen und Ratschläge mit auf den Weg. Die Themen reichen von der als verbesserungswürdig erachteten Pflege der öffentlichen Grünanlagen im Dorf bis zum unterbelichteten Turnhallenzugang.

Lesen Sie auch: Musik vom Bollerwagen – Otzer gehen Laterne unter Corona-Auflagen

Bier aus Humpen stimuliert die Mandatsträger

Auch wenn die historische Ortsratssitzung wegen der Verkleidung der vom Biergenuss aus Humpen stimulierten Mandats- und Amtsträger etwas von Karneval hat, nehmen sich die Dorfgranden auch ernste Angelegenheiten vor die Brust. Die Schulerweiterung und der erhoffte Neubau der Sporthalle ist eines davon. Ortsbürgermeister Andreas Meyer brachte die Otzer auf den aktuellen Stand, indem er einen Sachstandsbericht der Gebäudewirtschaftsabteilung im Rathaus verlas.

Die Tanzgruppe Blond AG vom SV Hertha Otze sorgt beim Dorfgemeinschaftsabend am Lindenbrink mit einem indischen Tanz für Exotik. Quelle: Joachim Dege

Seit zwei Jahren wartet Otze nun schon darauf, dass das Vorhaben vorankommt. Derweil arbeitet die Stadtverwaltung noch an einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Frage, ob ein Anbau ans bestehende Schulgebäude oder dessen Abriss und ein anschließender Neubau die Stadt günstiger käme. Noch stünden Gutachten aus, bevor das Ergebnis Ende des Jahres feststeht. Meyer mahnte die Verwaltung, keine Zeit zu verlieren. Ende nächsten Jahres laufe der Mietvertrag für die provisorisch aufgestellten Unterrichtscontainer aus, der allenfalls um ein Jahr bis Ende 2024 verlängert werden könne. Wenn der Schulanbau mitsamt Turnhalle dann noch nicht stehe, hätte die Stadt die Container auch gleich kaufen können und wäre damit billiger gefahren, mahnte Meyer.

Lesen Sie auch Burgdorf: Stau am Bau: Politiker verzichten bis 2021 auf weiteres Bauland

Otzer sorgen sich um die Kosten des Schulanbaus

Tatsächlich geht laut Ortsbürgermeister die Sorge um im Dorf, dass das Bauvorhaben mit jedem Jahr des Zuwartens immer noch teurer wird und die Kosten aus dem Ruder laufen. Erste Otzer unkten bereits, dass es dann nichts mehr werden könnte mit dem Hallenneubau, und die Sportler der SV Hertha gezwungen sein könnten, in die an der IGS geplante Großsporthalle auszuweichen. „Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann“, sagte der Ortsbürgermeister und kündigt Gegenwehr an.

Voran geht es derweil mit der Bebauung auf Raupers Hof. Die Investoren Jens Saatmann und Dominik Semrau, die dort 20 sich ins Ortsbild einfügende Mietwohnungen errichtet und das ehemalige Herrenhaus saniert haben, planen weitere Einfamilien- und Doppelhäuser am Kapellenweg. Der Ortsrat gab jetzt grünes Licht dafür, dass die Investoren auf eigene Kosten ein Planungsbüro mit dem Erstellen eines Bebauungsplans beauftragen und so die überlastete Bauverwaltung der Stadt unterstützen.

Von Joachim Dege