Am Sonntag, 22. August, weht nach langer Zeit wieder der Duft nach frisch gebackenem Hefekuchen durch Otze. Auf dem Backhausplatz des Burgdorfer Ortsteils wird der Backofen angeheizt – für einen geselligen Kaffeenachmittag.

Kaffeeklatsch im Freien: Otzer heizen ihren Ofen im historischen Backhaus an

