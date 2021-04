Otze

Mehr als 400.000 Euro kostet die Reparatur von Wagenrädern eines ICE, wenn der Lokführer wegen spielender Kinder am Gleis eine Vollbremsung einleiten muss: Mit dieser Zahl, die sich die Drittklässler der Grundschule Otze anhand der Anzahl von Rädern und Wagen errechnet haben, verdeutlicht Detlef Lenger den Kindern, dass ein solches Verhalten weitreichende Konsequenzen nach sich zieht – von der Lebensgefahr einmal abgesehen. Um seine Aussagen zu unterstreichen, nutzt der Präventionsbeamte der Bundespolizei, zudem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, den Bahnhof als offenes Klassenzimmer.

Aus zweierlei Gründen sei die Schulung insbesondere für den Otzer Nachwuchs wichtig, sagt Lenger: Zum einen müssten viele der Erst- bis Viertklässler den ebenerdigen Bahnübergang queren, um zur Schule oder nach Hause zu kommen. Zum anderen bemerke die Bundespolizei als Folge der Corona-Pandemie und fehlender Freizeitangebote, dass die Jungen und Mädchen zunehmend die Gleise als Spielplatz ansehen. Auch Anke Jörns, Lehrerin der Klasse 3a, die an diesem Dienstagmorgen auf den kleinen, blauen Bänken Platz nimmt, bestätigt die Beobachtung: „Die Kinder spielen öfter entlang der Bahngleise“, sagt sie. Jörns und ihre Kollegen setzen auf Informationen, auch für jenen Fall, wenn die Schranke sich nicht öffnet: „Das ist erst vor Kurzem wieder geschehen, und dann müssen die Kinder den Durchgang kennen.“

Polizeiauto dient als Tafel für die Drittklässler

Lesen Sie auch: Bundespolizei sieht gefährlichen Trend an den Bahngleisen

An diesem Morgen erweisen sich Leif und Vivica sowie ihre Mitschüler bereits gut informiert: Sie kennen Symbole, die auf Gefahren oder Verbote hinweisen. Lenger hat zwei Schilder an dem Polizeibus angebracht – und dessen Fahrerseite dient auch als Tafel des temporären Klassenzimmers. Denn der Beamte lässt einen kleinen ICE unter dem Spiegel starten und in Richtung Heck fahren, dabei zeigt sich, dass der Lokführer bei einer Vollbremsung erst an den Hinterrädern zum Stehen kommen würde. Ein kleines aufgemaltes Kind, das erkennen die Schüler, würde der Zug erfassen.

Detlef Lenger verwandelt den Polizeibus in eine Tafel, um den Kindern der Grundschule Otze den Bremsweg eines Zuges zu verdeutlichen. Quelle: Antje Bismark

Polizist warnt vor Stromschlag an Mast und auf Waggons

Immer wieder fragt Lenger das Wissen der Jungen und Mädchen ab, auch auf dem Bahnsteig. Wie groß ist die Sogwirkung eines durchfahrenden Zuges? Woran erkenne ich, wie weit ich an die Bahnsteigkante gehen kann? Und wo bin ich am sichersten? Die Antwort fällt leicht: im Wartehäuschen. „Die S-Bahn wird angesagt, dann könnt ihr immer noch zum Gleis gehen“, sagt der Polizist und nennt als weiteren Gefahrenpunkt die Stromleitungen. „Wer auf einen Mast klettert, begibt sich in Lebensgefahr“, sagt er. Denn, weiß Vivica, über den Mast haben Menschen den Kontakt zum Boden und können einen Kurzschluss auslösen. Niemand, schärft Lenger den jungen Zuhörern ein, dürfe einem Verletzten in einer solchen Situation nachklettern: „Ihr müsst die Polizei anrufen, die den Rettungsdienst und die Bahn alarmiert.“ Nur deren Mitarbeiter könnten den Streckenabschnitt stromlos schalten.

Dass Kupfer den Strom leitet, wissen die Otzer Kinder. Detlef Lenger erklärt ihnen zusätzlich die Gefahren beim Klettern auf den Mast. Quelle: Antje Bismark

Die Unterrichtsstunde endet damit, dass Lenger und die Kinder ein Plakat anbringen – um andere zu warnen und die Informationen möglichst lange in Erinnerung bei den Dritt- und Vierklässlern zu halten, die in dieser Woche geschult werden.

Von Antje Bismark