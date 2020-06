Otze

Wer bei Landwirt Carsten Lahmann Erdbeeren selbst pflücken will, kann das in der Saison nahezu immer tun. Sein Erdbeerfeld ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet – auch sonntags. „Pro Saison schließe ich es meist nur an drei Tagen“, sagt der Otzer Landwirt. In dieser Zeit seien alle frühreifen Erdbeeren geerntet, während die spätreifen Sorten noch etwas wachsen müssten.

Als vergangene Woche ebenjener Zeitpunkt eintrat, kümmerte das einige Menschen offenbar nicht. Und das, obwohl Lahmann das Feld mit Flatterband abgesperrt hatte. „Wir warten auf Sonne“, hatte er zudem auf Schilder am Feld sowie in Beiträgen in den sozialen Medien geschrieben. Zuerst habe eine Familie dort während der Schließung Erdbeeren gepflückt, berichtet der Landwirt. „Als mein bulgarischer Mitarbeiter sie darauf ansprach, dass hier geschlossen ist, entgegnete der Vater, er hätte das Geld schon irgendwo hingepackt.“

Illegale Pflücker zerstören viele Erdbeeren

Am vergangenen Freitag hätten schließlich Menschen aus fünf Autos an dem Feld gehalten und Erdbeeren gepflückt. Lahmanns Floristin fuhr an dem Feld vorbei und sprach die Menschen ebenfalls an – die sicherten ihr zu, im Hofladen vorbeizukommen und die Ernte zu bezahlen. Doch das taten sie nicht. Lahmann hat um sein Erdbeerfeld jetzt einen 250 Meter langen Wildgatterzaun gezogen. Selbst während er den Zaun setzte, hätten wieder Menschen versucht, Erdbeeren zu pflücken.

„Das ist einfach Gedankenlosigkeit“, sagt der Landwirt über die Täter. Vor allem ärgere ihn, dass bei den illegalen Pflückaktionen viele Erdbeeren zerstört worden seien. Wenn das Feld geöffnet ist, achten laut Lahmann immer zwei Mitarbeiter darauf, dass die Kunden keine Erdbeeren zertreten und nicht in Bereichen mit unreifen Erdbeeren pflücken.

183 Menschen teilen Lahmanns Facebook-Beitrag

Viel Zuspruch und Mitgefühl erhielt der Landwirt in den sozialen Medien, wo er das Geschehen am Freitag publik machte: 183 Menschen teilten Lahmanns Facebook-Beitrag, den er an „alle mit einem IQ auf dem Niveau von einem Meter Feldweg“ richtete. In vielen der 71 Kommentare rieten die Menschen Lahmann, Anzeige gegen die Übeltäter zu erstatten. Dem komme er allerdings nicht nach, sagt der Landwirt auf Nachfrage. Die Strafverfolgungsbehörden seien schon „mit genug Schwachsinn belastet“.

Auch vor den Vorfällen der vergangenen Woche habe er schon oft erlebt, dass Menschen außerhalb der Öffnungszeiten seine Erdbeeren abpflückten: „Das reden wir ihnen dann aus“, sagt der Landwirt. Dass die Diebe arm seien und die Erdbeeren sonst nicht bezahlen könnten, stimme nicht. Ihn störe auch, dass sich die Menschen gerade in Zeiten von Corona illegal an den Früchten bedienten. Wegen der Verordnungen gegen die Düngeverordnung im vergangenen Winter seien die Landwirte „erst Feindbild Nummer eins gewesen“, vor Kurzem noch systemrelevant – jetzt passiere so etwas. Die Corona-Krise sei für ihn finanziell ohnehin ein Desaster.

Otzer Landwirt: „Zu 99 Prozent super Kunden“

Trotz dieser Einzelfälle und der schwierigen Corona-Lage: Der Landwirt wird nicht müde zu betonen, wie sehr er an seinen Erdbeerfeldern und den Besuchern hängt. „Ich habe zu 99 Prozent super Kunden.“ Sie hielten sich beispielsweise an die zwei Meter Abstand auf dem Feld und die coronabedingte Einbahnstraße in seinem Hofladen. Er hoffe deshalb, dass die Menschen nicht nur schlechte Nachrichten wie über die Erdbeerdiebe von seinem Hof mitbekämen.

Stattdessen empfiehlt Lahmann ihnen, selbst vorbeizukommen und die gute Atmosphäre zu erleben: „Das ist einfach geil. Es ist lecker, man ist an der frischen Luft, und es macht auch noch Spaß.“ Und natürlich, stellt der Landwirt klar, gehöre – während der Öffnungszeiten – auch das Naschen zum Selberpflücken dazu: „Wenn hier die Grundschulkinder zum Pflücken vorbeikommen und ich in lauter rotverschmierte Gesichter gucke, ist das einfach nur wichtig.“

Info: Carsten Lahmann öffnet sein Erdbeerfeld zum Selbstpflücken am Otzer Ortsausgang in Richtung Ramlingen täglich von 9 bis 19 Uhr. Wer ein Kilogramm Erdbeeren pflückt, bezahlt dafür 4,40 Euro. Wer lieber gepflückte Erdbeeren kaufen möchte, zahlt 8 Euro je Kilogramm.

Von Konstantin Klenke