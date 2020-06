Hülptingsen

Einen Ortsrat für Hülptingsen einzurichten – über diesen Vorschlag von Einwohnern diskutiert Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer mit den Initiatoren und Interessierten aus der Ortschaft am Sonnabend, 11. Juli, ab 16 Uhr auf seinem Hof, Vor den Höfen 24.

Bislang gibt es in der Stadt Burgdorf drei Ortsräte: in Schillerslage, Otze und Ramlingen-Ehlershausen. „Während der Debatte über die Fußgängerampel in der Ortsdurchfahrt tauchte immer wieder die Frage nach einem Ortsrat auch in Hülptingsen auf, um unsere Interessen besser durchsetzen zu können“, sagt Schweer. Ihn haben nun interessierte Anwohner des Neubaugebietes angesprochen, um die Gründung eines solchen Gremiums anzuschieben. In der Bürgerversammlung, über die der Ortsvorsteher auch die Verwaltung und die Ratspolitiker informiert hat, soll es unter anderem um die Aufgaben und die Einflussmöglichkeiten eines Ortsrates gehen.

Der Ortsvorsteher betont ausdrücklich, dass es keine parteipolitische Initiative sei. Vielmehr suchten Hülptingser nach einer Möglichkeit, sich mehr für ihren Ort zu engagieren. Schweer sieht dazu auch allen Grund: Schließlich leben heute 1141 Einwohner in dem Dorf, 386 mehr als noch vor zehn Jahren. „Wir sind die Ortschaft, die am deutlichsten gewachsen ist“, sagt er.

Teilnehmer müssen Corona-Abstand halten

Dabei greift Schweer nach bisherigen Plänen auf Informationen zurück, die ihm die Verwaltung zur Verfügung stellen wird. „Noch ist nicht klar, ob ein Mitarbeiter aus dem Rathaus teilnehmen wird“, sagt der Ortsvorsteher und fügt hinzu, Bürgermeister Armin Pollehn hätte gern mitdiskutiert, er sei zu der Zeit aber im Urlaub. Gleichwohl wolle er noch vor der Sommerpause in die Debatte mit den Hülptingsern einsteigen, die an diesem Nachmittag auch weitere Themen aus dem Ort ansprechen können.

Die Versammlung habe er als Verantwortlicher eng mit dem Ordnungsamt abgestimmt, um die Corona-Vorgaben zu erfüllen. „Wir werden uns Open-Air auf dem Hof zusammensetzen“, sagt Schweer, der zwischen 50 und 100 Besuchern erwartet. Jeder müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sollte seine Sitzgelegenheit mitbringen, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen gebe. Nach spätestens zwei Stunden solle die Beratung enden, kündigt der Ortsvorsteher an.

Von Antje Bismark