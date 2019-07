Werke von Bach, Rheinberger, Vierne, Kygell und Bach: All das gibt es bei einem Orgelkonzert zur Kunstausstellung „ZeiTRäume“ in der St.-Nikolaus-Kirche in Burgdorf zu hören. In die Tasten greift Organist Robin Hlinka am Mittwoch, 7. August, ab 19 Uhr.