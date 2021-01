Burgdorf

Die Orgel der St.-Pankratius-Kirche ist in den besten Händen. Nicht in der von Organisten, sondern in der von Orgelbauern der Firma Hillebrand in Altwarmbüchen, die das Innenleben des mittlerweile überholungsbedürftigen Instruments Mitte der Sechzigerjahre in das historische Gehäuse von 1585 eingebaut hatte und bis Mai wieder flott machen soll. Die Gemeinde lässt sich die notwendige Sanierung 85.000 Euro kosten.

Der sanierte Kirchenraum glänzt in neuem Licht nach seiner Sanierung und dem Einbau einer neuen Elektrotechnik. Er ist schon wieder in Betrieb genommen. Die Orgel hingegen ist verstummt und gibt auch über das Osterfest Anfang April hinaus keinen Ton von sich. Seit Anfang dieser Woche haben Orgelbauer die Arbeit in der Kirche aufgenommen.

Zur Galerie Seit Anfang dieser Woche bauen Orgelbauer den Balg und alle Pfeifen aus, um das Instrument in der Burgdorfer St.-Pankratius-Kirche zu reinigen und Schäden auszubessern.

Der vom Schimmel befallene Balg hinter der Orgel ist bereits ausgebaut und weggeschafft. Eine neue Windanlage soll ihn ersetzen. Jetzt geht es den 3000 Pfeifen aus Zinn und Blei an die Zungen und die verstaubten Blöcke, in die sie eingelassen sind. Die Fachleute für müssen auch sie allesamt ausbauen, bürsten und aussaugen, unterm eigenen Gewicht krumm gewordene wieder geraderücken und vorhandene Dellen ausbessern.

Vier Orgelbauer rücken dem Instrument zu Leibe

Zwei Altgesellen und zwei Auszubildende besorgen diese Arbeiten, besehen sich die Mechanik, lösen Ledermuttern, demontieren die drei Manuale, um die sichtlich in Mitleidenschaft gezogenen Tasten in der Werkstatt auf Vordermann zu bringen. Auch alle Ventile mit den dazugehörigen Federn schicken sie vorübergehend in den Klangurlaub.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Orgelbauer die Demontage in dieser Woche vornehmen. Dann geht es in die Werkstatt des in dritter Generation geführten Orgelbaubetriebs in der Nachbarkommune. Ernst Schmidt, der dort eins selbst das Handwerk lernte und längst im Ruhestand ist, schaut den Berufskollegen in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Kirche fachmännisch interessiert über die Schulter. Und auch der als Orgelsachverständiger bestellte Organist der Herrenhäuser Kirche, Martin Ellerbeck, hat als Mittler zwischen Kirche und ausführender Firma ein Auge darauf, dass alles nach Plan läuft.

Klanglich ist die Scherer-Orgel das Gesicht der St.-Pankratius-Kirche. Diese Pfeifen aus dem Prinzipal 16 sorgen für die tiefen Töne. Quelle: Joachim Dege

Die Orgel hat freilich mehr als nur eine Art Frühjahrsputz vor sich. Sie soll auch drei neue Register erhalten, wovon sich die Gemeinde und Kantorat eine deutliche Klangverbesserung erhoffen. Alte Register müssen dafür weichen.

Burgdorfer organisieren sich Orgel in Hildesheim

Bei der Orgel handelt es sich um eine Scherer-Orgel. Ihr Baujahr datiert auf das Jahr 1585. 200 Jahre lang sorgte sie in Gottesdiensten für Wohlklang in Hildesheim, wo sie 1812 ausrangiert werden sollte. Das war nach dem verheerenden Brand 1809 in Burgdorf, der auch das Inventar der Kirche zerstörte. Die Burgdorfer kauften den Hildesheimern damals das gebrauchte Instrument ab, schafften mit Pferdewagen her und nutzten es anschließend im Originalzustand bis Anfang 1900.

Gemeinde bietet Pfeifen-Patenschaften an Die Sanierung der Orgel kostet die Gemeinde eine Stange Geld: 85.000 Euro. Um einen Teil der Kosten wieder hereinzuholen, baut die Gemeinde auf die Solidarität ihrer Mitglieder, die sich mit der Kirche und ihrer Orgel identifizieren. Sie bietet darum Patenschaft für die Pfeifen an, die jetzt ausgebaut, gereinigt und repariert werden müssen. 153 Patenschaft lobt die Gemeinde aus. Auf die Zahl kam der Förderverein zur Erneuerung und Erhaltung der St.-Pankratius-Kirche, weil die drei Manuale 51 Tasten haben. Das wiederum macht 51 Patenschaften für jedes der drei Register. Den jeweiligen Ton darf jeder Pate selbst wählen. Ernst Schmidt, Orgelbauer und Vizevorstand im Förderverein, berät bei Bedarf. Eine Patenschaft kostet 50 bis 300 Euro, je nach Größe der Pfeife. Jeder Pate erhält eine Spendenquittung und eine Urkunde für seinen Ton. Wenn die Orgel erst wieder erklingt, will Schmidt alle Paten einladen zu einer Orgelführung. Patenschaften sind zu erhältlich beim Vorsitzenden des Fördervereins, Hubert Berz, unter Telefon (0170) 2253790 sowie bei dessen Stellvertreter Ernst Schmidt, Telefon (05136) 7918.

Die Mode und Innovationsfreude wollten es, dass die Verantwortlichen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts eine neue, pneumatische Orgel ins alte Gehäuse einbauen ließen. Diese, wiewohl reparaturanfällig, versah mehr als 60 Jahre lang ihren Dienst, bis man der dauernden Reparaturen überdrüssig war und Hillebrand 1966 mit einem Neubau beauftragte – einem mechanischen. Dabei handelte es sich um eine Rekonstruktion nach alten Unterlagen aus den Kirchenarchiven. Nur der Balg bekam einen Motor zur Seite gestellt. Zweimal ist die Orgel seither überarbeitet beziehungsweise gründlich gereinigt worden. Anfang der 1990-er Jahre bekam sie ein zusätzliches Register spendiert und eine Pedalkoppel.

