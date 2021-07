Burgdorf

Für drei Pfeifen der Orgel in der St.-Pankratius-Kirche haben Hillen und Wolf von Maltzahn die Patenschaft übernommen – als Dank für die finanzielle Unterstützung durften sie nun auf Einladung des Fördervereins zur Erneuerung und Erhaltung der Kirche hinter die Orgel schauen. Insgesamt viermal luden der Vorsitzende Hubert Berz und Orgelbauer Ernst Schmidt die Patinnen und Paten ein, die die umfangreiche Sanierung mit 14.000 Euro unterstützt hatten. Der Förderverein habe das Projekt mit insgesamt etwa 30.000 Euro bezuschusst, sagte Berz und fügte hinzu, dass die Gesamtkosten bei 78.000 Euro lägen. Doch nicht nur bei den Orgelpfeifen konnten sich die Akteure der Gemeinde auf die Burgdorfer verlassen: Sie spendeten letztlich rund 230.000 Euro für die Reparatur und Neugestaltung des Kirchenschiffs.

Lesen Sie auch: So sieht der Zeitplan der Sanierung von St. Pankratius aus

H, Dis und Fis – das sind die drei Pfeifen, für die von Maltzahns eine Patenschaft übernommen hatten. Insgesamt 153 Patenschaften hatte die Gemeinde ausgelobt. Auf diese Zahl kam der Förderverein, weil die drei Manuale 51 Tasten haben. Das wiederum macht 51 Patenschaften für jedes der drei Register, wobei Mitarbeiter der Isernhagener Orgelbaufirma Hillebrand jede Pfeife ausbauen, reinigen und reparieren mussten. Von Maltzahns profitierten wie die anderen Geldgeber davon, dass Schmidt insgesamt 46 Jahre in dem Isernhagener Unternehmen gearbeitet hatte und deshalb detailliert über die Orgel und ihre Besonderheit sprechen konnte.

Orgelbauer Ernst Schmidt besitzt einen großen Fundus an Exponaten, um den Besuchern die Besonderheit des Instruments zu erklären. Quelle: Antje Bismark

„Ich finde es prima, dass wir hier die Chance haben, einmal alles genau anzuschauen“, sagte Wolf von Maltzahn, nachdem Schmidt die Besuchergruppe auf die Empore geführt hatte. Dort nahm er an der Orgel Platz und schlug die ersten Töne an. Den schließlich hatte er vor seiner Ausbildung noch das Klavier- und Orgelspielen gelernt, wie er auf Nachfrage sagte. Den Anblick der Orgel kannten viele Paten vom Kirchenschiff aus, doch Schmidt führte sie auch in den Raum hinter dem Instrument – in dem bis vor der Sanierung noch der alte Balg stand, den Schimmel befallen hatte. Nun gibt es eine neue Windanlage, ebenso wie viele Neuerungen, die bis zu einer kleinen Fußbodenheizung für den Organisten oder die Organistin reichen.

Wolf von Maltzahn nutzt die Gelegenheit, sich die Exponate rund um die Orgel genauer anzuschauen. Quelle: Antje Bismark

Der Orgelbauer nutzte für seine Erklärungen kleine Schaustücke, die die Besucher in die Hand nehmen und ausprobieren konnten. Wie viel wiegt welche Holzart? Wie funktionieren Orgelpfeifen? Welche physikalischen Tricks setzten die Handwerker einst ein, um die Klangfülle zu schaffen? „Das ist unglaublich spannend“, sagte Wolf von Maltzahn während des Vortrags, bei dem Schmidt auch erklärte, weshalb Organisten einen Heuler fürchten und wie der Zimbelstern klingt. Ein ums andere Mal setzte sich der Orgelbauer ans Instrument und spielte zur besseren Erklärung ein Musikstück – deshalb folgte auf „Alle Vögel sind schon da“ plötzlich Weihnachtsmusik.

Von Antje Bismark