Schillerslage

Das Dreschefest, das in diesem Jahr am 20. September hätte stattfinden sollen und in guten Jahren 2000 Menschen anzieht, fällt aus. Das hat der Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schillerslage, der das Fest organisiert, in der jüngsten Sitzung des Ortsrats Schillerslage bekanntgegeben. Die Corona-Pandemie lasse es nicht zu, das Dreschefest gefahrfrei zu veranstalten, lautet die Begründung.

Von Joachim Dege