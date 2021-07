Burgdorf

Für einen Abend verwandelt sich der Rodelberg in Burgdorf in ein Open-Air-Kino: Am Sonnabend, 28. August, läuft dort die Komödie „Es ist nur zu deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer in den Hauptrollen. Eigentlich hatten die Organisatoren – der Verein für Kunst und Kultur, der VVV, die Neue Schauburg und das JohnnyB. – die Veranstaltung bereits für das vergangene Jahr geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde sie abgesagt.

Drei Personen pro Decke

Der Film startet um 21.30 Uhr am Rodelberg im Stadtpark, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Besucherinnen und Besucher nutzen den Zugang über den Lönsweg. Sie müssen sich selbst die Decken mitbringen, auf denen sie dann Platz nehmen können. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Maximal drei Personen dürfen auf einer Decke sitzen. Das Mitbringen von Stühlen ist nicht erlaubt. Beim Einlass und dem Verlassen der Decken müssen die Gäste eine FFP2- oder OP-Maske tragen, heißt es in der Ankündigung. Zudem erfassen die Veranstalter die Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung.

Die Cineasten dürfen sich auf einen unterhaltsamen Filmabend freuen, der sich kurz mit „Drei Töchter, drei Verehrer, drei verzweifelte Väter“ zusammenfassen lässt. Denn die drei Hauptdarsteller zeigen sich überhaupt nicht einverstanden mit der Partnerwahl ihrer Töchter. Aus dieser Konstellation heraus bilden Wirtschaftsanwalt Arthur (Lauterbach), Bauarbeiter Kalle (Vogel) und Physiotherapeut Yussuf (Sözer) eine Zweckgemeinschaft – mit dem einzigen Ziel, die jungen Paare zu trennen.

Und wie im richtigen Kino gibt es auch Popcorn und andere Speisen sowie Getränke. Karten kosten im Vorverkauf bei der Neuen Schauburg an der Feldstraße oder unter www.neueschauburg.de 12 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr. Außerdem öffnet eine Abendkasse. „Die Zahl der Plätze ist begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, frühzeitig Karten zu kaufen“, sagt VVV-Geschäftsführer Gerd Bleich.

Von Antje Bismark