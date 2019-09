Oliver Sieke ist der neue CDU-Chef in Burgdorf

Burgdorf

Mit 97,6 Prozent von der Parteibasis ins Amt gewählt: Oliver Sieke heißt der neue Vorsitzende der Burgdorfer Christdemokraten. Der Ehlershäuser Ratsherr wurde in einer Mitgliederversammlung am Dienstagabend zum Nachfolger von Armin Pollehn an der Spitze des CDU-Stadtverbands bestimmt. Pollehn folgt Anfang November Bürgermeister Alfred Baxmann ( SPD) als Verwaltungschef.

Die anstehenden Vorstandswahlen führten dazu, dass die Mitgliederversammlung gut besucht war. 41 Parteigänger wollten mitbestimmen, wer anstelle des künftigen Bürgermeisters fortan die Partei führen soll. Die Wahl fiel auf den 51 Jahre alten Maschinenbauingenieur und IT-Unternehmer Sieke. Der Ratsherr, der in Ehlershausen aufwuchs und dort mit seiner Familie lebt, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Sieke gehört der CDU seit 2010 an, nimmt für diese seit 2016 ein Mandat im Rat der Stadt wahr und hat nach eigenem Bekunden „nie etwas anderes gewählt als die CDU“.

Neuer CDU-Vorsitzender Oliver Sieke will die Partei modernisieren

In seiner Antrittsrede schlug der neue Parteichef ungewohnte Töne an. Er wolle die Partei modernisieren, kündigte er an. Sieke bekannte sich dazu, Klimaschützer zu sein. Als solcher wolle er alles daran setzen, den Lebensraum der Menschen zu bewahren. Er wolle die Christdemokraten nicht grün machen, aber dafür sorgen, dass die Partei den Umweltschutz und die Wirtschaftspolitik nicht als Widerspruch denkt, sondern beide Themenfelder vereine. Er versprach den Mitgliedern, das im Bürgermeisterwahlkampf erfolgreich erprobte Bürgergesprächsformat Zukunftswerkstatt beizubehalten.

Sieke bezeichnet sich selbst ganz volkstümlich als „Junge vom Lande“. Im Rat gehört er dem Bauausschuss und dem Finanzausschuss an. Außerhalb der Kommunalpolitik arbeitet er in verschiedenen Arbeitskreisen des Vereins Stadtmarketing Burgdorf mit. Er gehört den Beirat der Justizvollzugsanstalt an und ist passives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.

Zu Siekes Stellvertretern wählten die Mitglieder Robert Apel, Gurbet Birgin und Sonja Heyna. Christoph Konerding gehört dem Vorstand als Schatzmeister an, Carsten Schmuck als Schriftführer. Das Amt der Mitgliederbeauftragten hat fortan Sonja Heyna inne. Den Vorstand ergänzen sieben Beisitzer: Bastian Altenburg, Andreas Berwing, Corina Höfner, Andreas Meyer, beate Neitzel, Ulla Träger und Sven Wessarges.

Lesen Sie auch:

Das ist das wichtigste politische Projekt des neuen Burgdorfer Bürgermeisters

Von Joachim Dege