Oldtimerszene trifft sich im Veranstaltungszentrum StadtHaus

Burgdorf

Die Sparte Oldtimer-Treff im Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) organisiert für Mittwoch, 29. Januar, den mittlerweile 25. Burgdorfer Oldtimer-Treff im Restaurant des Veranstaltungszentrums StadtHaus an der Sorgenser Straße 31. Außer Berichten über gelungene Oldtimer-Restaurierungen und Neuigkeiten aus der regionalen Oldtimerszene will sich bei dieser Gelegenheit auch der VVV-Motorrad-Treff vorstellen.

Bei dem vor fast 16 Jahren gegründeten VVV-Motorrad-Treff handelt es um eine Gruppe von Motorradfahrern, der mehr als 35 Frauen und Männer angehören. Sie trifft sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im Schützenheim Burgdorf, An der Bleiche 7, zu den sogenannten Benzingesprächen. Dort pflegen die Mitglieder den Gedankenaustausch und planen gemeinsame Unternehmungen und Fahrten.

Oldtimer-Treff präsentiert sich dieses Jahr dreimal

Für die drei großen Präsentationen des VVV-Oldtimer-Treffs in diesem Jahr seien noch Anmeldungen unter Telefon (05136) 1862 und über die Internetseite www.vvvburgdorf.de möglich, teilt der VVV mit: Es sind der Auto-Frühling beim verkaufsoffenen Sonntag am 8. März von 13 bis 18 Uhr auf der Marktstraße, das 9. Oldtimer-Treffen beim 240. Pferde- und Hobbytiermarkt am Sonnabend, 16. Mai, von 8 bis 13 Uhr sowie die Oldtimer-Schau beim 49. Stadtfest Oktobermarkt am Sonnabend, 3. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Altstadt am historischen Rathaus I.

Wer Interesse hat, den Motorrad-Treff des VVV näher kennenzulernen, kann ganz ungezwungen im Schützenheim vorbeischauen. Volker Hocke, Telefon (0176) 486 82 148, und Heiko Burkhart, Telefon 0172) 440 98 33, geben zudem gern Auskunft.

Von red