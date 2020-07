Burgdorf

Eigentlich feiert Burgdorf seit Jahrzehnten am ersten Oktoberwochenende ganz groß: In der Altstadt stehen dann mehrere Bühnen, auf denen zahlreiche Bands Musik machen, bis zu 80 Vereine präsentieren sich mit Aktionen, die Geschäfte haben auch am Sonntag geöffnet. Das lockt regelmäßig Tausende Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus an. So sollte es auch in diesem Jahr vom 2. bis zum 4. Oktober sein. Doch aus dem 49. Oktobermarkt wird dieses Jahr (fast) nichts: Coronabedingt gibt es nur einen großen Flohmarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober.

Eine Veranstaltung, bei der die Besucher sich dicht an dicht vor Bühnen drängen oder durch die Straßen schieben, ist derzeit nicht vorstellbar. Deshalb habe sich der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) zur Absage entschieden, erklärt Gerhard Bleich, Geschäftsführer des VVV, der den Oktobermarkt organisiert. Der Flohmarkt sei dagegen regelbar, allerdings muss er auf den Spittaplatz beschränkt werden. „Man kann ihn absperren, Ein- und Ausgang trennen und die Besucherdaten dokumentieren“, erklärt Bleich. Die Abstands- und Hygieneregeln müssten in jedem Fall eingehalten werden. Deshalb werde es am Ein- und Ausgang Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände geben, Ordner sollen eingreifen, wenn sich irgendwo zu viele Menschen ansammeln oder sich zu nahe kommen. „Das geht dort, der Platz ist überschaubar“, meint Bleich.

Flohmarkt-Besucher brauchen Eintrittskarten

Wer einen Stand auf dem Flohmarkt errichten möchte, muss sich vorher unter Telefon (05136) 18 62 anmelden. „Es ist ratsam, sich möglichst schnell eine Standkarte zu besorgen“, meint der VVV-Geschäftsführer. Denn auf dem Spittaplatz wird es deutlich weniger Stände geben als bei den früheren Veranstaltungen. Und es soll ausschließlich echte Flohmarktware angeboten werden. Der Verkauf kunsthandwerklicher Arbeiten sowie von Bastelarbeiten und Handelsware ist nicht zulässig. Die Stände müssen am Sonntag, 4. Oktober, zwischen 10 und 11 Uhr aufgebaut werden. Für die Anfahrt steht nur die Marktstraße zur Verfügung, die anderen Zufahrten zum Spittaplatz sind gesperrt. Der Markt endet um 18 Uhr.

Die Besucher müssen Eintrittskarten erwerben und ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon) angeben. Da sich stets nur eine begrenzte Zahl von Personen auf dem Gelände aufhalten darf, könnte es auch mal zu Wartezeiten kommen, erläutert Bleich. In jedem Fall müssten sich alle an die Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung in der dann geltenden Fassung halten.

Läden dürfen am Sonntag öffnen

Der Flohmarkt macht es möglich, dass der verkaufsoffene Sonntag am 4. Oktober nicht auch noch ausfallen muss. Der Markt bildet offiziell den Anlass für die Ladenöffnung – das sei auch mit der Gewerkschaft so abgestimmt, sagt Bleich. Man habe sich im Stadtmarketing-Verein, dessen Geschäftsführer Bleich ebenfalls ist, darauf verständigt, die Geschäfte trotz der schwierigen Bedingungen an jenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu öffnen. Allerdings müssten auch dabei die Corona-Regeln eingehalten werden: Der Zutritt ist auf eine der jeweiligen Ladengröße angepasste Zahl von Personen begrenzt, und in den Läden muss Maske getragen werden.

Das seien zwar keine optimalen Voraussetzungen für einen entspannten Einkaufsbummel, meint Bleich. Allerdings spürten die Geschäftsinhaber die immer noch andauernde Kaufzurückhaltung deutlich. „Deshalb wollen wir ein Signal senden“, erklärt er die Motivation für die Aktion.

Von Thomas Böger