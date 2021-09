Burgdorf

Die Pfosten für die Verkehrsschilder sind einbetoniert, die Schilder für das temporäre Durchfahrtverbot vor der Astrid-Lingren-Grundschule an der Lippoldstraße von Timo Brandes und seinen Kollegen vom Bauhof montiert: Denn die Stadt wandelt das Versuchsprojekt zur Verkehrsberuhigung in der Weststadt jetzt in eine dauerhafte Regelung um.

Damit dürfen Autofahrer die Lippoldstraße aus Richtung Mönkeburg- zur Witzlebenstraße jederzeit passieren. In der Gegenrichtung zwischen Witzlebenstraße und Reichweinstraße aber gilt montags bis freitags von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie von 12.30 bis 15.30 Uhr ein Durchfahrtverbot für Autos und Motorräder. Radfahrende können die Lippoldstraße in beide Fahrtrichtungen ohne Einschränkung nutzen.

Von Antje Bismark