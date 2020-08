Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) eröffnet nach wochenlanger Corona-Pause in der KulturWerkStadt eine neue Ausstellung. „Stadtbilder – Burgdorf gestern und heute“ heißt der Titel der Fotoausstellung, die dort von Sonntag, 6. September, bis Sonntag, 11. Oktober, zu sehen sein soll. Zudem sind ausgewählte, von einer Jury ausgezeichnete Arbeiten des vom Verein Stadtmarketing Burgdorf bereits 2011 ausgeschriebenen Ideenwettbewerbs „ Burgdorf 2020“ zu sehen: Zeichnungen, Collagen, Texte und Gedichte.

Stadtansichten aus historischer und Gegenwartsperspektive

In zahlreichen Bildpaaren stellt die Ausstellung historische und aktuelle Stadtansichten gegenüber und demonstriert den Wandel des städtischen Erscheinungsbildes. Sie zeigt aber auch, dass der historische Stadtkern nahezu unverändert geblieben ist. Der Burgdorfer Fotograf Joachim Lührs übernahm die Ablichtung der Stadtbilder aus heutiger Zeit. Für seine Aufnahmen wählte er den gleichen Blickwinkel wie die damaligen Fotografen. Entstanden ist eine sehenswerte Foto-Dokumentation, die es dem Betrachter erlaubt, die städtebauliche Entwicklung der Stadt seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Alle Fotos aus der Vergangenheit stammen aus dem VVV-Bildarchiv. Stadtgeschichtliche Exponate aus dem Magazin des Stadtmuseums und der KulturWerkStadt umrahmen die Bilderschau.

Bei vielen Bildpaaren ist der Wiedererkennungswert trotz der zeitlichen Differenz groß. Das trifft etwa auf das historische Rathaus an der Marktstraße zu, die ehemalige Synagoge an der Poststraße und das Umfeld des Schwarzen Herzogs, wenn auch die Gaststätte und das Hotel mittlerweile geschlossen sind. Bei anderen Aufnahmen erschließt sich erst bei genauerem Hinsehen, dass darauf die gleichen Straßenzüge und Gebäude damals und in der Gegenwart zu sehen sind. Wer sich das heutige Bild der Schillerslager Straße 20 mit dem dort angesiedelten Autoteilehandel ansieht, würde nur noch als älterer Burgdorfer darauf kommen, dass sich an derselben Stelle einmal die auf dem dazugehörigen Foto aus dem Jahr 1956 abgebildete Gaststätte „Birkhahn“ befand.

Und so sieht das Bahnhofsgebäude heute aus. Quelle: Joachim Lührs

Bahnanschluss bringt der Stadt einen Modernisierungsschub

Einen ersten tiefgreifenden Modernisierungsschub für die Stadt bedeutete der Anschluss an die Eisenbahn. 1850 baute die Königlich-Hannoversche Eisenbahndirektion das erste Burgdorfer Bahnhofsgebäude an der 1845 fertiggestellten Strecke Lehrte-Celle. An der Planung wirkte der hannoversche Hofbaumeister Laves mit. In den Jahren 1959 und 1985 kam es zu Umbauarbeiten, denen sich 2000 grundlegende Modernisierungsmaßnahmen anschlossen. Lediglich das zweistöckige Gebäude mit den Rundbogenfenstern stammt noch aus dem Jahre 1850. Fotos aus dem Jahre 1928 und aus heutiger Sicht zeigen den Wandel des Burgdorfer Bahnhofs.

Am Regionsentdeckertag, 13. September, ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr führt Altbürgermeister Alfred Baxmann durch die Schau. Daran können maximal neun Personen nach vorheriger Anmeldung in der VVV-Geschäftsstelle unter Telefon (05136) 1862 teilnehmen. Am Sonntag, 27. September, laden die Ausstellungsmacher zu einem stadtgeschichtlichen Spaziergang mit Christoph Adolph ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der KulturWerkStadt. Karten für maximal neun Personen gibt es ebenfalls beim VVV. In beiden Fällen ist die Angabe der Kontaktdaten erforderlich.

Beim Besuch der KulturWerkStadt gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie das Einhalten der Abstandsregeln und Hygienevorgaben vorschreiben. Offen ist das Haus bei freiem Eintritt jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zur Kunstmeile am Sonntag, 6. September, gelten Sonderöffnungszeiten: 12 bis 18 Uhr.

Von Joachim Dege