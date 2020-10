Burgdorf

Die Stadt Burgdorf stemmt sich mit Macht gegen den demografischen Wandel. Während die Bevölkerungszahl in Niedersachsen nach Berechnungen des Landes bis 2030 von derzeit 7,8 Millionen Personen auf voraussichtlich nur noch 7,5 Millionen schrumpft, setzt die Bauverwaltung im Rathaus für Burgdorf auf Wachstum. Dazu will die Stadt weiteren Wohnraum für 750 Menschen schaffen. Diese sollen dann im Neubaugebiet im Nordwesten unterkommen, wo 250 neue Wohneinheiten vorgesehen sind. Entsprechende Pläne hat die Stadt jetzt konkretisiert.

Das Areal ist 6,8 Hektar groß. Es liegt eingebettet zwischen der Weserstraße und der Umgehungsstraße (B 188). Nach Darstellung von Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) will die Stadt jetzt die Voraussetzungen für die Realisierung eines integrativen Wohnkonzepts schaffen. Das bedeutet, dass auf der derzeitigen Wiese später nicht nur flächenfressende Einfamilienhäuser für Betuchte stehen sollen, sondern es zu einer Durchmischung ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen kommt. Nördlich der Weserstraße sollen später junge Familien mit Kindern Eigentum erwerben können und dann Haus an Haus neben Paaren ohne Kinder, Senioren und Singles leben.

Auf dieser Wiese soll bald ein Neubaugebiet entstehen. Quelle: Joachim Dege

Grüngürtel schützt vor dem Verkehrslärm der B 188

Dazu sieht der von der Bauverwaltung entwickelte Bebauungsplan in der Mitte verdichteten Wohnraum, also Mehrfamilienhäuser, auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern vor. Darüber hinaus sind Flächen vorrangig für Reihenhäuser sowie einige Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäuser geplant. Damit die Menschen, die dort leben, nicht übermäßig vom Lärm geplagt werden, den die nahe Bundesstraße beschert, soll ein breiter, begrünter Lärmschutzgürtel parallel zur B 188 angelegt werden. Wo heute der Ahrbergenweg auf die Weserstraße trifft, soll ein Kreisel das Eingangstor zum Neubaugebiet bilden.

Ein besonderes Augenmerk legt die Stadtplanungsabteilung nach Aussage der für das Neubaugebiet zuständigen Stadtplanerin Sabine Nagel und ihrer Chefin Insa Borchers auf den Klimaschutz. Dazu soll der Bebauungsplan bereits einige Pflöcke einschlagen: angefangen mit der Lage, die dafür sorgt, dass das Wohngebiet leicht mit Bussen erreichbar sein wird.

Stadt sucht einen Betreiber für ein Nahwärmenetz

Auch die Höhe und Kubatur der Gebäude sind auf Klimaschutzaspekte abgestellt. Die Ausrichtung der Gebäude – Einfamilienhäuser müssen zwei Vollgeschosse haben, die Mehrfamilienhäuser sind drei- oder dreieinhalbgeschossig – nach Süden trägt dazu bei, dass dank maximaler Sonneneinstrahlung der Energieverbrauch auf ein klimaverträgliches Niveau gedrückt werden kann. Auf den ausschließlich zugelassenen Sattel-, Pult- und Flachdächern sollen nach Möglichkeit Solaranlagen Energie produzieren.

Für eine effiziente Energieversorgung soll darüber hinaus ein Nahwärmenetz sorgen, das die Stadt realisiert sehen will. Interessenten, die es betreiben könnten, gebe es bereits, versichert der Bürgermeister. Bis zum Frühjahr, so hofft die Stadt, werde sich ein Betreiber gefunden haben. Auch die Stadtwerke Burgdorf, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, hätten ihren Hut in den Ring geworfen.

Nur eines will Burgdorf unter keinen Umständen zulassen: Stein- und Schottergärten, die der Artenvielfalt Schaden zufügen.

