Die Stadt Burgdorf und die Region Hannover machen sich auf jetzt auf die Suche nach einem Totalunternehmer, der für sie das neue Gebäude der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und der Förderschule am Wasserwerk baut. Maximal fünf Unternehmen sollen ab Herbst bieten dürfen.

So will die Stadt den Totalunternehmer für den IGS-Neubau finden

Burgdorf - So will die Stadt den Totalunternehmer für den IGS-Neubau finden

Burgdorf - So will die Stadt den Totalunternehmer für den IGS-Neubau finden