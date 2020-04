Deshalb schauen Fledermäuse im Baugebiet bald in die Röhre

Burgdorf

Sie wiegen jeweils 13,5 Tonnen, verfügen über eine Länge von 3,20 Metern und einen Durchmesser von 2 Meter – und sie liegen seit Mittwoch im Erdreich des Baugebiets An den Hecken: Die vier Betonröhren, die Arbeiter jetzt mit einem Schwerkran am Weimarer Bogen positioniert haben, dienen den Fledermäusen künftig als Winterquartier. Für Bernd Rose, der sich in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze um 52 Quartiere für die Säugetiere kümmert, bedeutet die Ankunft der Röhren einen wichtigen Etappensieg.

Denn bereits vor etwa drei Jahren nahm der Fledermausbeauftragte erstmals Kontakt mit der Stadt Burgdorf auf – um das neue Winterquartier als Ausgleichsprojekt für das Baugebiet anzuschieben. Nach der Verwaltung habe auch die Politik ihre Zustimmung signalisiert, denn letztlich teilen sich beide Seiten die Kosten für das Vorhaben. Die Stadt zahlt für die Bagger- und Sandarbeiten sowie die Bepflanzung und Pflege des Areals – wobei diese Kosten ohnehin angefallen wären. „Der Naturschutzbund übernimmt die Kosten für das Material der vier Rohren, ihren Transport und Einbau“, sagt Rose und gibt die Gesamtkosten mit 12.000 Euro an. Für das Geld suche der Verein jetzt Sponsoren, er werde unter anderem die Bingo-Umweltstiftung ansprechen, sagt der Burgdorfer.

Bernd Rose vom Naturschutzbund verfolgt die Arbeiten im Baugebiet An den Hecken. Quelle: Antje Bismark

Erste Tiere kommen frühestens in zwei Jahre

Er wie auch einige Anwohner verfolgten, wie die beiden Tieflader die tonnenschweren Röhren anlieferten und der Kran sie letztlich zentimetergenau auf das vorbereitete Areal setzte. Mitarbeiter des Burgdorfer Unternehmens Ernst Link werden die vier Elemente in den nächsten Tagen und Wochen mit 80 Zentimeter Erde bedecken und mit heimischen Sträuchern bepflanzen – nachdem die Zwischenräume mit Beton versiegelt worden sind. „Später lässt sich kaum erkennen, dass sich unter dem Hügel die Röhren befinden“, sagt Dieter Grundmann von der Firma Sport- und Freiraumplanung, die die öffentlichen Flächen im Baugebiet geplant, die Ausschreibung betreut und dann die Bauüberwachung übernommen hat.

Die Naturschützer bauen nach Aussage Roses eine Tür ein, die sie mit einem Briefschlitz versehen. Zudem hängen sie rote Porotonsteine unter die Decke, in deren Löcher die Fledermäuse kriechen und Winterschlaf halten können – aber frühestens in zwei Jahren. Bis dahin müssen Rose und seine Unterstützer noch für ein Klima sorgen, das sich mit gleichbleibender Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 90 Prozent auszeichnet. Dafür bauen sie auf die Röhren ein etwa ein Quadratmeter großes Regenrückhaltebecken samt Verbindungselement ins Quartier ein. Bis zu 20 Zentimeter hoch soll das Wasser stehen und dann langsam verdunsten, sodass zum einen die Luftfeuchtigkeit steigt und zum anderen die fremden Gerüche der Baumaterialien verschwinden.

Fledermäuse mögen modrig-feuchtes Klima in den Röhren

Wenn es schön modrig-feucht riecht, nehmen die Fledermäuse den Geruch aus dem Briefschlitz wahr und entdecken dann die Möglichkeit zum Überwintern, erläutert Rose das Prinzip. Bis zu 16 Tiere – Wasser- und Fransenfledermaus sowie Braunes Langohr – sollen einen sicheren Platz finden, fernab von Mardern und Eulen, die nicht durch den Schlitz in der Eisentür passen. „Damit versuchen wir, den auf der roten Liste stehenden 25 Fledermausarten in Deutschland ein weiteres Winterquartier zur Verfügung zu stellen“, sagt Rose. Denn mit Haussanierungen oder Abriss von Gebäuden reduzierten sich die natürlichen Winterschlafplätze.

Eine Lehrtafel soll die Passanten am Weimarer Bogen künftig über das Projekt informieren – und auch darüber aufklären, dass europäische Fledermäuse nicht Krankheiten wie Covid 19 übertragen. „Es gibt keinen Grund, sich deswegen zu sorgen“, sagt Rose und verweist auf unterschiedliche wissenschaftliche Studien.

Von Antje Bismark