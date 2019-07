Burgdorf

Am Wochenende sind an der Schillerslager Straße und an der Moorstraße in Burgdorf weiße Personenwagen mit Farbe besprüht worden. Die beiden Tatorte liegen nur 350 Meter voneinander entfernt. In der Schillerslager Straße vor dem Haus 6a wurde in der Nacht zu Montag von bislang Unbekannten schwarze Farbe auf die Motorhaube eines weißen Škoda Fabia aufgetragen. Festgestellt hat der Besitzer die Sachbeschädigung am Montag um 17.30 Uhr.

An der Moorstraße war ein ebenfalls weißes Auto, in diesem Fall ein Golf, Ziel einer Farbattacke. Das Fahrzeug stand vor dem Haus Nummer 3. Unbekannte haben die Fahrerseite mit roter Farbe besprüht. Der Besitzer des Golfs gab gegenüber die Polizei an, dass er am Sonntag gegen 22.30 Uhr ein klackerndes Geräusch gehört habe, ähnlich dem, das beim Schütteln ein Spraydose entsteht. Den Schaden an seinem Auto hat er am Montag um 13.30 Uhr entdeckt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden gesprühten Fahrzeugen gemacht haben, bittet die Polizei Burgdorf, sich unter Telefon (05136) 8861 zu melden.

Von dt