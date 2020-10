Burgdorf

Einmal Regisseur sein und einen eigenen Film drehen: Dieser Traum kann für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren jetzt wahr werden. Denn die Jugendpflege der Stadt Burgdorf bietet in Kooperation mit dem selbstständigen Filmunternehmer Holger Banse Klartext-Filmworkshops an. Am Ende beider Workshops, die am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Jugendkulturhaus JohnnyB. an der Sorgenser Straße 30 durchgeführt werden, wird ein Kurzfilm entstanden sein.

Innerhalb dieser sechs Stunden erwartet die Nachwuchs-Filmemacher viel Wissenswertes: Auf der Agenda stehen das sogenannte Storytelling – also die Kunst, eine Geschichte möglichst wirkungsvoll und dramaturgisch angemessen zu erzählen – Lichtsetzung, Kameratechniken, Sounddesign und der Schnitt, also das Auswählen und Zusammenstellen des Materials, um dem Film seine endgültige Form zu geben.

Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen werden an die E-Mailadresse jugendpflege@burgdorf.de sowie unter der Telefonnummer (05136) 898328 entgegengenommen. Dabei heißt es, nicht zu lange überlegen: Denn die Teilnehmerzahl ist für jeden Workshop auf fünf Teilnehmer begrenzt.

Von Sandra Köhler