Burgdorf

Zeugen für eine Unfallflucht sucht jetzt die Polizei Burgdorf: Nach Aussage einer Sprecherin hatte ein 26 Jahre alter Burgdorfer seinen roten VW Golf gegen 18 Uhr an der Schillerslager Straße in Richtung Lehrte geparkt. Als er nach einer Stunde zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der Verkleidung des linken Außenspiegels. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein anderer Wagen im Vorbeifahren den Spiegel touchiert und beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark