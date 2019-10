Mehr als 20 Polizeieinsätze wegen Vandalismus und Beleidigungen in nur 18 Monaten: Schon bevor die Fußball-C-Jugend der TSV Burgdorf durch Ausschreitungen in die Schlagzeilen geriet, gab es Probleme. Was wird getan, damit sich ein solcher Gewaltausbruch auf dem Fußballplatz nicht wiederholt?