Nach Corona-Zwangspause: Hartmann-Valves beendet die Kurzarbeit

Ehlershausen

Die Kurzarbeit gehört bei Hartmann-Valves der Vergangenheit an – zumindest vorerst. Denn bis Jahresende verzeichnet das Familienunternehmen, dessen gut 170 Mitarbeiter die Komponenten wie Kugelhähne oder Bohrlochköpfe für die Industrie fertigen, volle Auftragsbücher. „Wir müssen abwarten, wie sich die Situation dann in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt“, sagt Geschäftsführer Werner Hartmann.

Er hatte Mitte März für die Beschäftigten erstmals in der Firmengeschichte vorsichtshalber die Kurzarbeit angemeldet: „Gerade den Außendienst trafen die Kontaktverbote und die Absagen von Messen heftig“, sagt er und fügt hinzu, dass letztlich deutlich weniger Mitarbeiter als gedacht die Kurzarbeit benötigten. Denn die Beschäftigten aus der Verwaltung wechselten zum großen Teil ins Homeoffice, und die Produktion lief durchgehend weiter. „Unser Glück bestand darin, dass wir langfristige Projekte für die Branchen wie Erdöl- und Erdgasindustrie, Chemie und Petrochemie realisieren“, sagt der Geschäftsführer.

Anzeige

Systemrelevanter Betrieb: Zulieferer in Spanien und Italien dürfen produzieren

Dabei habe sich als Vorteil erwiesen, dass die Produkte des Unternehmens als systemrelevant für die Energiewirtschaft galten. Die dafür notwendigen Bescheinigungen wiederum nutzten den Zulieferern in Spanien und Italien, die ihre Teile fertigen und liefern konnten. „Der Transport stellte sich zum Glück nicht als das große Problem heraus“, sagt Hartmann, auch wenn derzeit erst die Auslieferung der Komponenten an Kunden in China, Russland, Großbritannien oder dem Mittleren Osten via Schiffscontainern wieder richtig anlaufe.

Weitere NP+ Artikel

Ansonsten aber habe sich die große, anfängliche Unsicherheit gelegt: „Wie überträgt sich das Virus? Lassen sich Konferenzen neu organisieren? Welche Wege nutzen wir zu den Kunden?“ Und natürlich immer wieder die Frage: Was bedeute die Pandemie für den Einzelnen? Das habe das gesamte Team beschäftigt. „Es hat sich gezeigt, dass wir für jeden Bereich eine andere Lösung entwickeln mussten“, sagt Hartmann im Rückblick. Während die Verwaltung weitgehend in Heimarbeit gelaufen sei, mussten die gewerblichen Mitarbeiter vorübergehend auf Sozialräume verzichten, sich an getrennte Standorte halten oder in Arbeitskleidung anreisen.

Tim Betschinski, Forschungs- und Entwicklungsingenieur, prüft eine Hochleistungsarmatur auf Wasserstoffdichtheit. Quelle: privat

„Über Facebook suchen wir noch immer Azubis“

Viele Mitarbeiter nutzten die Zeit, ihre Arbeit zum Teil neu zu organisieren. Videokonferenzen wie in anderen Unternehmen gehörten naturgemäß dazu: „Aber wir wissen jetzt auch, dass sie Grenzen haben“, sagt Hartmann mit Blick auf zu große Gruppen oder komplexe Fragestellungen. Zudem richteten die Mitarbeiter den Auftritt in sozialen Medien neu aus, sagt Sonja Seitz, bei Hartmann-Valves für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Früher habe ein Facebook-Account gereicht, heute gehe es um gezielte Ansprache auf unterschiedlichen Kanälen. „Über Facebook suchen wir noch immer Azubis, weil wir sie dort am besten erreichen“, sagt sie.

Entscheider aus anderen Firmen indes sprechen Hartmann und seine Mitstreiter jetzt über LinkedIn an, wo sie spezielle Gruppen nutzen, die sich unter anderem mit klassischer Gasproduktion, Wasserstoff-Speicherung oder Geothermie beschäftigen. Damit entstehe ein digitaler Austausch zu bestimmten Themen, die die Unternehmer bislang unter anderem auf Messen diskutiert hätten. „Wann diese aber wieder stattfinden, weiß derzeit niemand“, sagt Hartmann und sieht in der neuen Entwicklung einen Trend, der jedoch den persönlichen Kontakt nicht dauerhaft ersetzen könne.

Neue Berufe: Familienbetrieb sucht weiter Azubis

Ungeachtet der Corona-Pandemie stellt das Unternehmen am Standort Ehlershausen und Celle neue Beschäftigte ein. „Es ist ungewohnt, wenn man Bewerber nicht per Handschlag begrüßen kann“, sagt Hartmann, aber: „Die Gespräche führen wir wie gewohnt fort.“ Parallel dazu suche der Mittelständler noch Auszubildende zum 1. August, denn erstmals stelle er künftige Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik und Fachinformatiker für Systemintegration ein – neben den bisherigen Ausbildungen als Industriekaufmann, Zerspanungsmechaniker und Fachkraft für Lagerlogistik.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark