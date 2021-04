Burgdorf

Vögel und insbesondere die streng geschützten Schwalben sind dem Naturschutzbund (Nabu) lieb und teuer. Annähernd 4500 Euro hat sich der Ortsverband für Burgdorf, Lehrte und Uetze den Schwalbenturm neben der Kita Pusteblume am Iseweg kosten lassen. Seit wenigen Tagen sind die Schwalben aus dem Süden nach Burgdorf zurückgekehrt. Damit konnte der Schwalbenturm in Betrieb gehen: Aus dem Lautsprecher tönt Gezwitscher, das die Vögel anlocken soll, auf dass sie die künstlichen Nist- und Bruthilfen annehmen und beziehen.

Was das Gezwitscher bedeutet, das mal leise, mal etwas lauter aus dem Lautsprecher unterhalb der überdachten Nisthilfen erklingt, weiß auch Nabu-Vogelfachmann Ernst Schmidt nicht zu sagen. Es handelt sich um digitalisierte Originalaufnahmen aus der Natur. Ein in der Kita aufgestelltes und mit einer Zeitschaltuhr versehenes Abspielgerät sorgt dafür, dass sich die Schwalben von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr in unterschiedlich langen Intervallen angesprochen fühlen dürfen. Der Nabu hofft, dass die Schwalben den Turm mit den 30, in zwei Etagen angeordneten Kunstnestern schleunigst annehmen.

Rund um die Kita Pusteblume am Iseweg im Nordwesten der Stadt ist für Vögel gut gesorgt, wie dieser Nistkasten zeigt. Quelle: Joachim Dege

Die Aktion soll dafür sorgen, dass die Schwalben – es handelt sich um Mehlschwalben – nach Möglichkeit von den umstehenden Häusern ablassen und gar nicht erst auf die Idee kommen, dort ihre Nester anzulegen. Denn das störte nicht nur die Nachbarn. Es kostete die Vögel auch jede Menge Zeit und Energie. Für den Bau eines einzigen Nestes, so berichtet Schmidt, bräuchte eine Schwalbe etwa vier Wochen. 6000 Schnabelfüllungen und entsprechend viele An- und Abflüge wären notwendig, um das ganze Material herbeizuschaffen. Die Zeit ginge ab vom Ausbrüten der Eier und der Jungvogelaufzucht. Im Durchschnitt zwei, drei Bruten mit jeweils drei bis fünf Eiern schafft eine Schwalbe pro Saison.

Max und Linda, die die Schmetterlingsgruppe in der Kita Pusteblume besuchen, haben die neue Infotafel über die Mehlschwalben am Iseweg bereits entdeckt. Quelle: Nabu

Alles das kann lernen, wer sich die von Schmidt vor der Kita aufgestellte Infotafel des Naturschutzbundes einmal aufmerksam durchliest. Auf der wartet der Nabu mit allerlei Wissenswertem über die Schwalben, deren Merkmale, Nester und Fluggewohnheiten auf: Etwa dass Mehlschwalben Insekten am liebsten im Flug vernaschen und es dabei vor allem auf lästige Mücken und Schnaken abgesehen haben.

Lernen können auch die Schützlinge der Kindertagesstätte jede Menge. Die Kinder sollen die Schwalben vor dem Haus beobachten, so hat es Schmidt mit den Erzieherinnen verabredet. Was den Kindern dabei auffällt, dürfen sie später mit Schmidt besprechen, der die Einrichtung regelmäßig besucht – mal um die aufgehängten Nistkästen zu säubern, ein anderes Mal um Nachhilfe in Vogelkunde zu geben. „Die Kinder sind schon neugierig auf die Schwalben“, sagt Schmidt.

