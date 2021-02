Burgdorf

Die zum Jahresbeginn gegründete Kindergruppe des Naturschutzbundes (Nabu) in der Ortsgruppe für Burgdorf, Lehrte und Uetze kommt offenbar gut an. So gut, dass Jugendleiterin Iris Darimont-Liebthal jetzt bereits eine Warteliste hat anlegen müssen. Und dass, obwohl sich beim Nabu Freiwillige als Betreuer gemeldet hätten, sodass die Kindergruppe nun sogar 25 bis 30 Teilnehmer umfassen könne, wie der Nabu mitteilt.

Aktuell bereitet das Team um Darimont-Liebthal ein erstes Treffen für Ende März vor. Dabei soll es dann, passend zur Jahreszeit, um das Thema Vögel gehen. Die Kinder könnten dann Vögel beobachten, und sie lernten, Vogelfedern zu bestimmen und Singvögel zu erkennen.

Noch bis zum 19. März dauert die Wahl zum Vogel des Jahres 2021. Vom 13. bis 16. Mai hat der Nabu die Stunde der Gartenvögel ausgerufen. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm wollen die Naturschützer demnächst zum Herunterladen auf ihrer Internetseite www.nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de bereitstellen.

Von Sandra Köhler