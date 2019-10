Nabu bereitet Winterquartiere der Fledermäuse vor – Helfer willkommen

Burgdorf

Der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte, Uetze sucht Unterstützung bei einem Arbeitseinsatz am Sonnabend, 2. November, in einem Fledermausbunker an der Friederikenstraße in Burgdorf. Die Naturfreunde bereiten den Unterschlupf der Fledermäuse so vor, dass ab Mitte November die Tiere zu ihrem Winterschlaf einziehen können.

Die Leitung des Einsatzes haben Ernst Schmidt und Bernd Rose, die mit den Teilnehmern Steine und Sand aus dem Bunker entfernen, den Boden ebnen und vor dem Bunker aufräumen wollen. Und nebenbei erfahren die Helfer viel Wissenswertes über die Fledermäuse. Denn Rose ist ein ausgewiesener Experte, er betreut in der Region Hannover rund 50 Winterquartiere dieser Tiere.

Wer mithelfen will, sollte um 9 Uhr an der Friederikenstraße beim Bauhof einfinden – und vor allem Arbeitshandschuhe mitbringen. Nach der Arbeit wird gemeinsam gegrillt. Auch Vegetarier müssen nicht hungern, sie sollten sich vorher bei Ernst Schmidt, Telefon (05136) 7918, anmelden.

Von Isabel Becker