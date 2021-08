Burgdorf

Beim Radio-Diakoniegottesdienst des NDR am Sonntag, 12. September, ab 10 Uhr steht das Thema Armut im Fokus. Sendeort ist die St.-Pankratius-Kirche in Burgdorf. Zwecks Einführung und Einsingen werden Besucher gebeten, bereits um 9.40 Uhr in der Kirche Platz zu nehmen.

Als Abschluss der Woche der Diakonie in Niedersachsen hält Superintendentin und Vorstandsvorsitzende des Diakonieverbandes Hannover-Land, Sabine Preuschoff, die Predigt. Darin thematisiert sie „Gesichter der Armut“ unter anderem anhand des Lazarus-Reliefs über dem Eingang der Kirche. Der Kammerchor Canticum Novum, Kirchenkreiskantor Martin Burzeya an der Orgel, Bariton Hans-Christian Hinz und Dimitri Suslov am Saxofon sorgen für Musik.

Von Nina Andresen