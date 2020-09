Burgdorf

Das Open-Air-Musikspektakel „ Trecker rockt“ am Freitag, 2. Oktober, auf einem Acker bei Weferlingsen ist nur fünf Tage nach Beginn des Vorverkaufs restlos ausverkauft. Alle 500 Karten seien abgesetzt, teilte Organisatorin Caroline Thieleking freudig mit. „Unglaublich. Alle Bemühungen haben sich gelohnt.“ Auf der für das Musikereignis gestalteten Internetseite prangt seit Mittwoch in großen Lettern die Botschaft „Sold out“. Noch am gleichen Tag machte sich Landwirt Andreas Thieleking daran, das Feld am Demmoor für das Konzert mit der Band Rockkantine und den Ballermann-Barden Nancy Franck und Rick-Arena zu planieren.

Von Joachim Dege