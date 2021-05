Burgdorf

Die Musikschule Ostkreis Hannover hat zwar auch während der Pandemie Instrumentalunterricht angeboten, allerdings ausschließlich digital. Das ändert sich gerade, zumal die Coronaverordnung des Landes eine Rückkehr zum Präsenzunterricht unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. Und so bereitet sich die interkommunale Einrichtung gegenwärtig auf eine Rückkehr in die Normalität vor, in der sich Lehrer und Schüler wieder begegnen können. Einen Vorgeschmack darauf, was die Musikschule alles zu bieten hat, soll jetzt ein Livestream-Konzert geben. Bei diesem wollen zahlreiche Musikschüler zeigen, was sie alles gelernt und auf dem Kasten haben.

Gerade erst hat die Musikschule aus einem Sonderförderprogramm des Bundes annähernd 50.000 Euro erhalten zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur. Schon macht sie die Probe aufs Exempel. Das für Sonnabend, 29. Mai, geplante Livestream-Konzert ist einer erster Versuch, der Musikschule in der Öffentlichkeit eine neue Sichtbarkeit zu geben. Von 17 bis 18 Uhr zeigt die Einrichtung auf ihrem Youtube-Kanal nicht nur die sechs Sieger-Videos der im Februar veranstalteten Ostkreis Challenge, einem für die Musikschüler ausgelobten Musikvideo-Wettbewerb. Auch die Nominierten werden mit von der Partie sein.

Musikschüler spielen Klassik, Pop, Jazz und Filmmusik

Zu hören sein sollen die Instrumente Saxofon, Klavier, Trompete, Quer- und Blockflöten. Ferner erklingen Gitarren, Ukulele und Schlagzeug, womöglich auch Gesang. Vertreten sind die Genres Klassik, Pop und Folk. Auch Filmmusik soll es auf die Ohren geben.

In dieser Woche schrieb Schulleiterin Nana Zeh schon mal das Drehbuch für den geplanten Auftritt im Internet. Ein solches braucht es. Denn das Konzert ist keines, das auf einer Bühne stattfindet, mit Kameras und Mikrofonen aufgenommen wird, um es im Internet zu übertragen.

Vielmehr handelt es sich um einen technisch aufwendigen Zusammenschnitt von elf Schülervideos, angereichert um einige Live-Elemente. Für ein solches sorgt etwa der geplante Musikbeitrag des Lehrter Abiturienten Lukas Fraerich, der auf dem Klavier „Driver license“ von Olivia Rodrigo zum Besten geben will. Zudem moderiert Zeh von der Bühne im Saal des städtischen Jugend- und Kulturhauses JohnnyB. die Videos an.

Schulleiterin führt Interviews mit Musikschülern

Auf einem dort aufgestellten Sofa nehmen zudem die Sieger der Ostkreis Challenge Platz. Zeh wird sie zwischen den Musikbeiträgen interviewen. Dazu führt sie Gespräche mit dem Trompeter Moritz Maaß, der die Einzelwertung für sich entschied, sowie mit Justus und Oskar Rosengarten, die als Zwei-Mann-Miniband mit den Instrumenten E-Bass, E-Gitarre, Ukulele und Schlagzeug „Somewhere over the rainbow“ intonierten und damit die Gruppenwertung gewannen.

Allein freilich könnte die Musikschule das Livestream-Konzert nicht stemmen. Noch fehlen sowohl das Knowhow als auch die Technik und das Wissen, wie mit dieser umzugehen wäre. Das Projekt basiert daher auf Arbeitsteilung: Die Musikschule liefert die Inhalte. Die Stadtjugendpflege und das JohnnyB. stellen Bühne, W-LAN, Mikrofone, Ton- und Bildmischgeräte zur Verfügung sowie „Menschen, die die Geräte bedienen“, beschreibt Zeh das Miteinander, das in Zukunft Schule machen soll.

Das Publikum stößt am Sonnabend, 29. Mai, von 17 bis 18 Uhr auf der Internetplattform Youtube mithilfe eines Links dazu. Den Zugangslink erhält, wer die Musikschule Ostkreis vormittags kontaktiert unter Telefon (0 51 36) 20 27 oder per E-Mail an info@musikschule-ostkreis.de.

Von Joachim Dege